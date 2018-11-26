Назначен новый вице-министр энергетики Казахстана

Ранее занимавший этот пост Анатолий Шкарупа освобожден от должности согласно поданному заявлению.

Сунгат Есимханов в разное время возглавлял управление энергетики и коммунального хозяйства Павлодарской области, был президентом АО «Казахэнергоэкспертиза», работал директором департамента электроэнергетики и угольной промышленности министерства индустрии и новых технологий РК. С августа 2014 года и до нового назначения занимал должность председателя комитета атомного и энергетического надзора и контроля министерства энергетики РК.

Напомним, что Анатолий Шкарупа, бывший аким Сарани, подозревается в причастности к хищению средств в 2015 году. С санкции суда он арестован до 16 января 2019 года.

Кроме того, по делу Шкарупы арестованы еще два человека - бывший исполняющий обязанности председателя правления АО «Фонд развития жилищно-коммунального хозяйства» Кайсар Байдалы и директор ТОО «ENERCO» Ерлан Набиев. По данным генеральной прокуратуры, при отсутствии теплотрассы и центральной котельной в г.Сарани Фондом незаконно перечислены в ТОО «ENERCO» денежные средства свыше 215 млн тенге. Похищенные средства обналичены через лжепредприятия и распределены между соучастниками преступления.