Вице-министр энергетики Шкарупа арестован на два месяца

Вице-министр энергетики Анатолий Шкарупа арестован до 19 января 2019 года. Такое решение принял специализированный межрайонный следственный суд Астаны, сообщила в понедельник по телефону Vласти пресс-секретарь суда Ботагоз Баянова.

«Специализированный межрайонный следственный суд Астаны удовлетворил ходатайство органа, ведущего досудебное расследование, о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Шкарупы Анатолия Валерьевича сроком на два месяца до 16 января 2019 года», - сообщила Баянова.

Ранее глава ведомства Канат Бозумбаев подтвердил задержание своего подчиненного и сообщил, что Шкарупа написал заявление на увольнение, сейчас данный вопрос проходит процедуру согласования.

Напомним, что Анатолий Шкарупа, бывший аким Сарани, а ныне вице-министр энергетики, подозревается в причастности к хищению 215 млн тенге в 2015 году. По данному факту уже начато расследование уголовного дела.