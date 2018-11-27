Ликвидационную комиссию по Банку Астаны назначат в течение месяца

Национальный банк Казахстана назначит ликвидационную комиссию по АО «Банк Астаны» в течение 30 дней – в день вступления в законную силу решения суда о ликвидации банка, сообщила пресс-служба финрегулятора.

«26 ноября Специализированный межрайонный экономический суд г. Алматы принял решение о принудительной ликвидации АО «Банк Астаны». При отсутствии обжалования судебного акта со стороны третьих лиц решение вступит в законную силу в течение 30 дней со дня вынесения решения в окончательной форме. В день вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации банка Национальным банком будет назначена ликвидационная комиссия банка», - поясняется в сообщении.

Регулятор отмечает, что в течение 14 рабочих дней с даты вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации «Банка Астаны» Казахстанский фонд гарантирования депозитов объявит, какой из действующих казахстанских банков будет работать с вкладчиками в качестве агента по выплате, и начнет расчеты с вкладчиками.

«Согласно действующему законодательству, банк-агент – это банк со стабильным финансовым положением, широкой филиальной сетью и инфраструктурой, позволяющей обслуживать население по всей стране от имени и за счет средств КФГД», - напомнили в Нацбанке.

Информация же о назначении ликвидационной комиссии с указанием порядка, сроков заявления претензий и адресов, по которым кредиторы смогут предъявлять свои требования, будет опубликована в официальных печатных изданиях министерства юстиции в течение 10 рабочих дней с даты назначения комиссии.

Напомним, постановлением правления Национального Банка РК от 18 сентября 2018 года АО «Банк Астаны» лишено лицензии на проведение банковских и иных операций с 19 сентября. В банке назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления банка. Временная администрация будет действовать до назначения ликвидационной комиссии судом.

15 октября Нацбанк подал в Специализированный межрайонный экономический суд Алматы исковое заявление о принудительной ликвидации АО «Банк Астаны».