Запуск казахстанских спутников на ракете Falcon 9 отложен

Американская компания SpaceX отложила на неопределенный срок запуск ракеты-носителя Falcon 9, которая должна была 28 ноября доставить на орбиту более 60 микроспутников для 17-ти стран, сообщает ТАСС.

Запуск должен был состояться с базы американских ВВС Ванденберг в штате Калифорния в 10:31 по времени Западного побережья США, однако он не состоялся «из-за крайне сильного ветра, наблюдаемого на больших высотах» в зоне пуска. В компании подчеркнули, что никаких проблем с носителем и грузом не наблюдается. Новая дата запуска Falcon 9 пока не определена.

Falcon 9 должна была доставить на низкую солнечно-синхронную орбиту (высота 600-800 км) 64 микроспутника по заказу госструктур и коммерческих предприятий ряда стран, включая США, Австралию, Бразилию, Великобританию, Германию, Индию, Испанию, Италию, Казахстан, Канаду, Южную Корею.

Как сообщалось, Казахстан планирует запустить два спутника из Калифорнии на ракете-носителе «Falcon 9». При этом запуск был запланирован на 19 ноября. Однако специалистам Spaceflight Industries необходимо было провести дополнительные проверки носителя, запуск был перенесен на 28 ноября.

Falcon 9 – семейство одноразовых и частично многоразовых ракет-носителей тяжелого класса серии Falcon американской компании SpaceX, основателем которой является Илон Маск. Falcon 9 используется для запусков геостационарных коммерческих спутников связи, научно-исследовательских космических аппаратов, грузового космического корабля Dragon в рамках программы Commercial Resupply Services по снабжению Международной космической станции.