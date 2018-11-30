Цеснабанк планирует получить до 70 млрд тенге по программе обеспечения ликвидности

По итогам ноября 2018 года Цеснабанк демонстрирует стабильные финансовые показатели, на конец месяца ожидается прибыль порядка 21 млрд тенге. В банке считают, что «текущий запас ликвидности позволяет комфортно исполнять обязательства». Вместе с тем Цеснабанк планирует получить до 70 млрд тенге по программе обеспечения долгосрочной тенговой ликвидности на сумму 600 млрд тенге.

«С начала IV квартала отмечается позитивный тренд в динамике движения денежных средств по всем направлениям бизнеса. С середины ноября притоки устойчиво превалируют над оттоками. В массовом сегменте розничного бизнеса и в секторе МСБ наблюдается полное восстановление деловой активности, возвращение и увеличение депозитов, а также оборотов от МСБ. Объемы кредитования МСБ вышли на уровень, который был до начала сентября. Цеснабанк располагает как краткосрочным, так и долгосрочным фондированием. В ноябре банк активно приступил к размещению своих долгосрочных облигаций на местном рынке. В настоящее время размещены облигации на сумму более 70 млрд тенге», - говорится в сообщении банка.

Также сообщается, что банк намерен «участвовать в Программе по обеспечению долгосрочной тенговой ликвидностью на сумму 600 млрд тенге».

«Исходя из потребностей клиентов, в рамках данной программы Цеснабанк формирует заявку на сумму до 70 млрд тенге», - уточняется в информации.

26 ноября банк проинформировал АО «Фонд проблемных кредитов» об исполнении всех своих обязательств в рамках сделки по продаже портфеля агрокредитов на 450 млрд тенге. В частности, завершено переоформление залогов, связанных с передаваемыми ФПК активами. Отмечается, что «в ближайшее время ожидается поступление последнего транша в рамках данной сделки». Полученные от ФПК средства банк планирует направить на финансирование бизнеса клиентов и на досрочное погашение займа Национального банка РК.

Напомним, глава государства поручил Нацбанку для решения задачи доступного кредитования приоритетных проектов предоставить долгосрочную тенговую ликвидность банкам в размере не менее 600 млрд тенге. Из них 300 млрд будут выделены из ЕНПФ.