В банке заявили, что по итогам ноября демонстрируют стабильные финансовые показатели
  • 217
Цеснабанк планирует получить до 70 млрд тенге по программе обеспечения ликвидности
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

По итогам ноября 2018 года Цеснабанк демонстрирует стабильные финансовые показатели, на конец месяца ожидается прибыль порядка 21 млрд тенге. В банке считают, что «текущий запас ликвидности позволяет комфортно исполнять обязательства». Вместе с тем Цеснабанк планирует получить до 70 млрд тенге по программе обеспечения долгосрочной тенговой ликвидности на сумму 600 млрд тенге.

«С начала IV квартала отмечается позитивный тренд в динамике движения денежных средств по всем направлениям бизнеса. С середины ноября притоки устойчиво превалируют над оттоками. В массовом сегменте розничного бизнеса и в секторе МСБ наблюдается полное восстановление деловой активности, возвращение и увеличение депозитов, а также оборотов от МСБ. Объемы кредитования МСБ вышли на уровень, который был до начала сентября. Цеснабанк располагает как краткосрочным, так и долгосрочным фондированием. В ноябре банк активно приступил к размещению своих долгосрочных облигаций на местном рынке. В настоящее время размещены облигации на сумму более 70 млрд тенге», - говорится в сообщении банка.

Также сообщается, что банк намерен «участвовать в Программе по обеспечению долгосрочной тенговой ликвидностью на сумму 600 млрд тенге».

«Исходя из потребностей клиентов, в рамках данной программы Цеснабанк формирует заявку на сумму до 70 млрд тенге», - уточняется в информации.

26 ноября банк проинформировал АО «Фонд проблемных кредитов» об исполнении всех своих обязательств в рамках сделки по продаже портфеля агрокредитов на 450 млрд тенге. В частности, завершено переоформление залогов, связанных с передаваемыми ФПК активами. Отмечается, что «в ближайшее время ожидается поступление последнего транша в рамках данной сделки». Полученные от ФПК средства банк планирует направить на финансирование бизнеса клиентов и на досрочное погашение займа Национального банка РК.

Напомним, глава государства поручил Нацбанку для решения задачи доступного кредитования приоритетных проектов предоставить долгосрочную тенговую ликвидность банкам в размере не менее 600 млрд тенге. Из них 300 млрд будут выделены из ЕНПФ.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Потепление прогнозируют синоптики в Казахстане
Новости
Тарифы на комуслуги будут снижены в Казахстане с нового года – Сагинтаев
Новости
В Миннацэкономики рассказали, что будет влиять на снижение тарифов на комуслуги
Новости
Назарбаев поручил повысить пенсию на 7% с 1 января 2019 года
Новости
Суд вынес решение о ликвидации Банка Астаны
Новости
Снегопады прогнозируют синоптики в Казахстане в выходные