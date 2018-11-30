На решение суда о ликвидации Qazaq Banki подана апелляционная жалоба

«24 октября Специализированным межрайонным экономическим судом города Алматы принято решение о принудительной ликвидации АО «Qazaq Banki». 29 ноября на решение суда подана апелляционная жалоба и принята к рассмотрению судом первой инстанции (СМЭС г. Алматы). Таким образом, решение суда не вступило в законную силу», - говорится в собщении КФГД.

Отмечается, что максимальный срок рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции – два календарных месяца. Если суд апелляционной инстанции не удовлетворит апелляционную жалобу, то решение суда вступит в законную силу в момент оглашения.

«Таким образом, согласно закону об обязательном гарантировании, Казахстанский фонд гарантирования депозитов сможет начать выплату возмещения вкладчикам только после вступления в законную силу Решения суда», - отметили в КФГД.

При этом указывается, что фонд «располагает достаточными средствами для выплаты гарантийного возмещения всем вкладчикам АО «Qazaq Banki». Всего в Qazaq Banki размещены депозиты 18 246 физических лиц на общую сумму 20,8 млрд тенге. Сумма выплаты из резерва Казахстанского фонда гарантирования депозитов составит 20,4 млрд тенге, что не превышает 3% процентов от объема резерва КФГД.

Ранее Нацбанк сообщал, что решение суда о принудительной ликвидации АО «Qazaq Banki» вступит в законную силу 30 ноября, а банк-агент по выплате гарантийного возмещения вкладчикам банка будет назван 4 декабря.

Нацбанк лишил лицензии Qazaq banki 27 августа, с 28 августа прекращены все операции по банковским счетам клиентов и самого банка, за исключением случаев, связанных с расходами, предусмотренными нормативными правовыми актами уполномоченного органа, зачислением поступающих в банк денег.

Специализированный межрайонный экономический суд Алматы принял решение о ликвидации Qazaq Banki 24 октября.