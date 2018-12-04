Основным риском для инфляции Акишев назвал неопределенность в будущих ценах на нефть

Председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев сообщил, что инфляционное давление в экономике по-прежнему сохраняется. По его информации, в октябре базовая инфляция, которая исключает влияние на общую инфляцию компонентов с наиболее волатильными ценами, в годовом выражении повысилась до 6,3% по сравнению с 6,2% в сентябре.

«Динамика базовой инфляции отражает поддержку со стороны потребительского спроса, а также влияние удорожания ресурсов в обрабатывающей отрасли и в сельском хозяйстве, наблюдаемого в последние месяцы. По итогам октября уровень ожидаемой инфляции сформировался выше уровня фактической инфляции – 6,3%. Однако ожидается его снижение по итогам ноябрьской волны опросов», - цитирует Акишева пресс-служба регулятора.

Проинфляционное давление в экономике продолжает оказывать расширение внутреннего спроса, отметил он. Рост реальных доходов населения за 9 месяцев составил 3,4%. Объем выданных банками кредитов физическим лицам на потребительские цели за 10 месяцев увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25,4% или на 581 млрд тенге, что привело к росту портфеля потребительских займов банков в октябре на 12,9% в годовом выражении.

По словам Акишева, основными рисками инфляции со стороны внешнего сектора становятся неопределенность в отношении будущих цен на нефть и продолжение тенденции роста инфляции в странах – основных торговых партнерах.

«Цена на нефть марки Brent в ноябре снизилась с 75 до уровня ниже $60 за баррель, что является минимальным значением с начала года. Продолжается тенденция роста инфляции в странах – основных торговых партнерах. В ЕС уровень инфляции с начала года вырос с 1,7% до 2,2%, в Китае – с 1,8% до 2,5%, в России – с 2,5% до 3,5%», - пояснил глава Нацбанка.

Вместе с тем он сообщил, что на денежном рынке сохраняется избыточная ликвидность, изымаемая преимущественно выпуском нот.

«На 30 ноября чистое изъятие ликвидности Национальным банком Казахстана составило 2,7 трлн тенге. Объемы краткосрочных нот в обращении составили 3,5 трлн тенге. Доходность по нотам в ноябре, в зависимости от срочности, складывалась в диапазоне 8,50-8,88%», - сказал Акишев.

По его словам, за 10 месяцев текущего года депозиты выросли на 0,8% до 17,6 трлн тенге. Рост депозитов в национальной валюте составил 2,3%. Депозиты в иностранной валюте уменьшились на 10,8%. В результате долларизация депозитов на конец октября составила 46,9%.

«Рынок кредитования продолжает восстанавливаться. За 10 месяцев текущего года выдача новых кредитов выросла на 25,1% или 2,2 трлн тенге. Без учета кредитного портфеля банков, проходящих реструктуризацию и лишенных лицензии, годовой рост кредитования экономики оценивается в 8,3% или 966,5 млрд. тенге», - отметил глава Нацбанка, добавив, что ставка по тенговым кредитам предприятиям снизилась с 13,2% в начале года до 12,5% в октябре 2018 года.

По данным главы Нацбанка, на конец ноября золотовалютные резервы Национального банка, по предварительным данным, составили $30 млрд, международные резервы страны достигли $87,8 млрд.