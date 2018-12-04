Назарбаев обсудил с генерал-губернатором Канады сотрудничество в сфере науки

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился в Акорде с генерал-губернатором Канады Жюли Пайетт. Они обсудили вопросы взаимодействия в сфере образования и науки, сельском хозяйстве и агропромышленном секторе, а также выразили уверенность, что состоявшийся визит Пайетт послужит дальнейшему укреплению взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и Канадой, сообщила пресс-служба главы государства.

Вместе с тем Назарбаев отметил символичность первого официального визита Пайетт в Казахстан, совпавшего с успешным полетом канадского космонавта Давида Сен-Жака с космодрома «Байконур».

«Для вас это имеет очень большое значение, поскольку вы сами дважды побывали в космосе с подобной миссией», - сказал он.

В этом году исполнилось 26 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя странами, и глава государства акцентировал внимание на положительных тенденциях в сфере торговли и взаимных инвестиций.

В свою очередь генерал-губернатор Канады отметила, что ранее она уже была на космодроме «Байконур» в качестве участника различных космических программ.

«Я приехала в Казахстан с приветствием от премьер-министра Канады. Мы очень рады тому, что стартовавший космический экипаж уже находится на орбите. Завтра мы посетим национальный космический центр. Надеемся, что меморандум о взаимопонимании между Национальным космическим агентством Казахстана и Канадским космическим агентством будет плодотворным», - сказала Пайетт.

Также она сообщила, что Канада всецело поддерживает антиядерные инициативы Президента Казахстана.

Пилотируемый корабль «Союз МС-11» с участниками длительной экспедиции МКС-58/59 стартовал с Байконура 3 декабря. На станцию прибыли члены длительной экспедиции МКС-58/59 космонавт «Роскосмоса» Олег Кононенко, астронавты NASA и Канадского космического агентства Энн Макклейн и Давид Сен-Жак. Экипаж будет работать на орбите 194 дня и выполнит 48 научных экспериментов. В десятых числах декабря запланирован выход в открытый космос для осмотра отверстия в пристыкованном к МКС пилотируемом корабле «Союз МС-09».