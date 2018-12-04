Формирование общего рынка нефти обсудят лидеры стран ЕАЭС в Санкт-Петербурге

На встрече руководителей стран ЕАЭС в Санкт-Петербурге 6 декабря в узком составе обсудят формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов, а также вопрос распределения ввозных пошлин между бюджетами стран объединения, сообщают «РИА Новости».

«Распределение пошлин между странами-членами ЕАЭС. Предстоит согласовать нормативы распределения ввозных таможенных пошлин между бюджетами стран пятерки», - сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Следующая тема, по его словам, - это формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов.

«Это тоже программа, подготовленная ЕЭК по формированию к 2025 году общих рынков нефти и газа. Это будет обсуждаться», - сказал он.

Также лидеры стран ЕАЭС обсудят развитие цифровой экономики и регулирование интернет-рынка.

«Несколько вопросов вынесено на повестку дня – это цифровая экономика. Президенты заслушают доклад председателя коллеги ЕЭК Тиграна Суреновича Саркисяна о ходе реализации цифровой повестки дня союза до 2025 года», - сказал Ушаков, добавив, что также лидеры стран обсудят различные аспекты уже согласованной политики в области регулирования интернет-рынка и развития сетевых технологий.

Ушаков уточнил, что в этом году в ЕЭК создано специальное подразделение, которое занимается отбором и продвижением перспективных совместных проектов в цифровой сфере. В 2018 году в комиссию поступило 37 проектных заявок, 8 было отобрано, 19 находятся в проработке, а 10 отклонены.

Между тем, говоря о саммите ОДКБ, помощник президента РФ отметил, что вряд ли его проведут до конца 2018 года.

«Я думаю, что до конца года, наверное, уже не успеем», - сказал он.

Он проинформировал, что саммит был перенесен по просьбе Армении из-за проведения выборов в стране.

«На предыдущей встрече в Астане об этом (о проведении встречи 6 декабря - V) лидеры условились, а потом с учетом, в частности, просьбы армянской стороны, которая ссылалась на предвыборную кампанию, которая завершается выборами 9 числа… решили заседание ОДКБ не проводить», - сказал Ушаков.

На предстоящем саммите ОДКБ должен решиться вопрос с кандидатурой нового генсека организации.