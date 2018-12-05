В НПП просят «понятные ориентиры» от Нацбанка по курсу тенге

В Национальной палате предпринимателей «Атамекен» задались вопросами: к чему привязан курс тенге и чего бизнесу следует ожидать. По словам председатель правления НПП Аблая Мырзахметова, бизнесу нужны «понятные ориентиры» от Нацбанка, чтобы строить планы. Сейчас же ожидания от курса тенге «плохие».

«Одна из важных неопределенностей связана с курсом тенге. Об этом тоже нужно сказать. Понятно, что простых рецептов здесь нет. Но 16% с февраля (ослабление нацвалюты – V) – 319 (тенге за доллар – V) и сегодня курс 371 (тенге за доллар – V), понятно, что это хорошо не сказывается ни на инвестактивности, ни на планировании, поэтому у бизнеса есть плохие ожидания по курсу. Что мы хотим, Бакытжан Абдирович (премьер-министр РК Сагинтаев – V)? Чтобы понятную формулу Нацбанк сказал, потому что не совсем понятно, к чему курс у нас привязан. К росту цен (на нефть – V)? Цена на нефть стоит, курс начинает двигаться. К рублю, к инфляции, которую Нацбанк активно у нас таргерирует?», - задался вопросами Мырзахметов на расширенном заседании президиума НПП «Атамекен» в среду.

Он подчеркнул, что бизнесу нужны «понятные ориентиры, как курс двигается, чтобы планировать».

Между тем по данным Нацбанка, за 11 месяцев этого года тенге ослаб на 11,8%, что во многом было вызвано укреплением доллара США к большинству валют развивающихся стран, повышением ставки ФРС США и ослаблением российского рубля.



