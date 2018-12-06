Названы главные риски для мировой экономики в 2019 году

Агентство Bloomberg подготовило прогноз развития мировой экономики в 2019 году, в котором указывается, что ситуация во многом будет зависеть от торговых войн, цен на нефть, конфликтов в водах у берегов Китая и состояния двух европейских стран – Италии и Великобритании, сообщает РБК .

Согласно прогнозу, в 2019 году торговые противостояния между странами будут «самыми ожесточенными». Из-за непредсказуемости действий президента США Дональда Трампа сценариев развития событий может быть много: от спада напряженности до «полномасштабной экономической войны между двумя крупнейшими экономиками мира – США и Китаем». По мнению экспертов Bloomberg, нужно следить за тем, сумеют ли США и Китай договориться о взаимной торговле, будет ли Вашингтон вводить новые пошлины на автомобили и запчасти из Европы, Кореи и Японии и ратифицирует ли конгресс США новое соглашение о торговле с Мексикой и Канадой (USMCA).

В Азии основные риски связаны с Китаем и его отношениями с соседями. При этом агентство не допускает, что увеличение поддержки Тайваня со стороны США и решение проводить в Южно-Китайском море военные учения могут привести к столкновению с Пекином.

Ситуация в мировой экономике также будет зависеть от состояния Италии и Великобритании. Из-за спора правительства страны с Еврокомиссией о фискальной политике (ЕС требует сократить расходы), итальянский бизнес и население стали сокращать свои расходы, и этот тренд продолжится. Экономика страны вырастет в 2019 году на 0,5%. В случае потери доверия к итальянской экономике, страна может вступить в период продолжительной рецессии, а ее кредитный рейтинг понизится, из-за чего могут начаться проблемы в отношениях с ЕЦБ, отмечают аналитики Bloomberg. При худшем сценарии Италии придется выбирать между финансовым кризисом, подчинением требованиям ЕС или выходом из валютного союза. Что касается Великобритании, то, по мнению агентства, высока вероятность того, что неопределенность с Brexit может привести к отставке премьер-министра Терезы Мэй и роспуску правительства. Жесткий выход страны из ЕС приведет к потере потенциальных 7% роста к 2030 году.

Между тем на нефтяные цены будут влиять отношения Ирана и США, решение ОПЕК по уровню добычи и отношения между США и Саудовской Аравией. Отмечается, что из-за трений между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией нефтяные цены могут подскочить.