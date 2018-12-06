Документом предусматривается создание государственного центра поддержки национального кино
  • 115
Парламент принял новый закон о кинематографии
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Алия Иксанова, Астана, Vласть

Депутаты сената на пленарном заседании в четверг одобрили проект закона «О кинематографии» и сопутствующие поправки.

Как отметил министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, «при разработке законопроекта в основу был взят положительный опыт Франции, Германии, Китая, России, Великобритании, США, Канады, Кореи и других ведущих стран-кинопроизводителей».

«Учитывая лучший опыт зарубежных стран, мы сформировали собственное концептуальное видение развития кинематографии», - сказал он.

Одной из важнейших составляющих проекта закона является создание при правительстве центра поддержки национального кино, который будет единым оператором по предоставлению финансовой поддержки кинопроектам. Их, в свою очередь, будет отбирать экспертный совет и межведомственная комиссия при правительстве.

Кроме того, законопроектом предлагается внедрить новую модель государственного финансирования национального кино. В частности, «в полном объеме будут финансироваться только фильмы, имеющие высокую социальную значимость».

«В первую очередь, это исторические картины, патриотическое кино, фильмы-события, документальные, анимационные и дебютные картины. Все остальные фильмы, так называемые коммерческие проекты, будут финансироваться частично, на условиях привлечения инвесторов и частных капиталов», - пояснил Мухамедиулы.

Более подробно Vласть писала о новом законопроекте ранее:

В Казахстане изменят подход к кинопроизводству

Госфонд поддержки национального кино депутаты переименовали в центр

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Назарбаев поручил повысить пенсию на 7% с 1 января 2019 года
Новости
30-градусные морозы ожидаются в Казахстане в декабре
Новости
Всемирный банк считает необходимым ограничить колебание плавающего курса тенге
Новости
Снегопады и метели ожидаются в Казахстане в выходные
Новости
КФГД сохранил предельные ставки по депозитам физлиц
Новости
Сауат Мынбаев сменил зампредов КТЖ