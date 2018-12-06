Парламент принял новый закон о кинематографии

Депутаты сената на пленарном заседании в четверг одобрили проект закона «О кинематографии» и сопутствующие поправки.

Как отметил министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, «при разработке законопроекта в основу был взят положительный опыт Франции, Германии, Китая, России, Великобритании, США, Канады, Кореи и других ведущих стран-кинопроизводителей».

«Учитывая лучший опыт зарубежных стран, мы сформировали собственное концептуальное видение развития кинематографии», - сказал он.

Одной из важнейших составляющих проекта закона является создание при правительстве центра поддержки национального кино, который будет единым оператором по предоставлению финансовой поддержки кинопроектам. Их, в свою очередь, будет отбирать экспертный совет и межведомственная комиссия при правительстве.

Кроме того, законопроектом предлагается внедрить новую модель государственного финансирования национального кино. В частности, «в полном объеме будут финансироваться только фильмы, имеющие высокую социальную значимость».

«В первую очередь, это исторические картины, патриотическое кино, фильмы-события, документальные, анимационные и дебютные картины. Все остальные фильмы, так называемые коммерческие проекты, будут финансироваться частично, на условиях привлечения инвесторов и частных капиталов», - пояснил Мухамедиулы.

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