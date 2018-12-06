Омбудсмен просит Верховный суд обратить внимание на нарушения прав и свобод граждан

Омбудсмен РК Аскар Шакиров направил в адрес председателя Верховного суда информацию по вопросам защиты прав и свобод человека в судебном процессе. В частности, в адрес уполномоченного по правам человека за последние 12 месяцев поступило 329 обращений о несогласии граждан с решениями судов, что составляет 26% от общего количества зарегистрированных обращений. 226 жалоб приходятся на уголовную форму судопроизводства, 91 – на гражданскую, 12 – на административную. Наибольшая часть обращений поступила из Астаны, Алматы, Карагандинской и Костанайской областей, сообщила пресс-служба омбудсмена.

«Практика показывает, что основной причиной необоснованного вовлечения граждан в орбиту уголовного преследования является нарушение законности и процессуальных норм на стадии досудебного производства. Очевидно, что данным нарушениям не была дана своевременная оценка следственных судей, наделенных полномочиями судебного контроля. Заявители в своих обращениях нередко отмечают, что за основу приговора, как правило, берется обвинительный акт органа уголовного преследования; судом отклоняются ходатайства о приобщении к материалам дела заключений независимых экспертиз, показаний свидетелей защиты; не принимаются во внимание процессуальные нарушения в ходе расследования; признаются допустимыми косвенные доказательства вины», - отмечается в сообщении пресс-службы.

Это подтверждается и данными генеральной прокуратуры: в 2018 году в 1,5 раза выросло количество измененных и отмененных в апелляционной инстанции судебных актов, по протестам органов прокуратуры кассационная инстанция улучшила положение более 200 осужденных, из них полностью оправданы 12 человек, частично – 19, остальным снижены сроки отбывания наказаний, режимы содержания.

Обмбудсмен напоминает, что на расширенном совещании Верховного суда по итогам работы за 2017 год перед судьями ставилась задача развития принципа состязательности сторон в судопроизводстве и отхода от практики обвинительного уклона в судебных процессах, а внимание руководителя Высшего судебного органа было обращено на заявления граждан о нарушениях уголовно-процессуальных норм в ходе следствия и судебных процессов, несоблюдении принципов презумпции невиновности, применении пыток в ходе досудебного расследования, фактах проведения допросов в отсутствие адвокатов. В этой связи Шакиров предложил рассмотреть «дискутируемый в обществе вопрос привлечения к уголовной ответственности лиц, заявивших о пытках», так как зачастую потерпевшие, сомневаясь в надлежащем расследовании пыток, опасаются заявлять об этом, боясь быть обвиненными в ложном доносе. Правозащитные организации связывают привлечение к уголовной ответственности за вышеупомянутое с ограничением права граждан на доступ к правосудию.

В обращении также отмечена значимость развития института присяжных заседателей в части расширения его подсудности, совершенствования уголовно-процессуальной формы судопроизводства и процедуры досудебного отбора кандидатов в присяжные заседатели. Отдельный акцент был сделан на усиление независимости присяжных, а также нормативное совершенствование их правоотношений с судьями. Кроме этого, Шакиров обращает внимание Асанова на факты неправомерных действий отдельных судей, что вызывает у общества недоверие ко всей судебной системе в целом. В указанном контексте омбудсмен отметил своевременность и исключительную важность поставленной главой государства задачи законодательной реформы отправления правосудия и качественного обновления судебного корпуса.

Уполномоченный по правам человека надеется, что все вышеуказанные вопросы найдут отражение в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», рассматриваемом в настоящее время в мажилисе.

Глава государства Нурсултан Назарбаев в ходе своего послания 5 октября констатировал, что суды в Казахстане не справляются со своей задачей, нет высокого уровня доверия населения к ним, и в связи с этим поручил продолжить дальнейшую модернизацию судебной системы.

На совещании по вопросам модернизации судебной системы 19 октября глава государства дал ряд конкретных поручений, в том числе подготовить законопроект, направленный на качественное обновление судебных кадров и внести его на рассмотрение парламента.

28 ноября президент внес в мажилис проекты Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» и закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации судебной системы».