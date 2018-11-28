Назарбаев внес на рассмотрение в мажилис поправки в законы о судебной системе

Главой государства Нурсултаном Назарбаевым в соответствии с пунктом 1 статьи 61 Конституции внесены в мажилис проекты Конституционного закона «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» и закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации судебной системы», сообщила пресс-служба президента.

Проекты законов разработаны в рамках реализации послания президента от 5 октября и предусматривают поправки, направленные на модернизацию судебной системы, качественное обновление судебных кадров и институциональное укрепление Высшего судебного совета.

9 октября на заседании правительства кабинет министров определил план реализации послания президента. В частности, будет продолжена модернизация судебной системы через внедрение современных форматов работы судов и передовых электронных сервисов, сокращение излишней судебной процедуры.

На совещании по вопросам модернизации судебной системы 19 октября глава государства дал ряд конкретных поручений, в том числе подготовить законопроект, направленный на качественное обновление судебных кадров и внести его на рассмотрение парламента.