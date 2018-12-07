Нацбанк повысил прогноз по темпам роста экономики в 2019 году до 2,7%

Национальный банк Казахстана озвучил прогнозы по темпам экономического роста и инфляции на период с IV квартал 2018 года по II квартал 2020 года. В качестве базового сценария регулятор рассматривал цены на нефть на уровне $60 за баррель на протяжении всего прогнозного периода. Согласно прогнозам, темпы роста экономики в 2019 году повысятся, а траектория инфляции скорректирована в сторону понижения в связи со снижением цен на услуги монополистов в следующем году.

«Текущий риск профиль прогнозов незначительно ухудшился на фоне усиления проинфляционных рисков, связанных с ускорением внутреннего потребительского и инвестиционного спроса, а также волатильности цен на нефть. Помимо этого, ускорение внешней инфляции и положительный фискальный импульс продолжают оставаться значимыми рисками для прогнозной траектории инфляции», - говорится в сообщении Нацбанка в пятницу.

Согласно прогнозам, годовая инфляция в Казахстане в 2019 году начнет плавное вхождение в новый целевой коридор 4-6%, находясь около его верхней границы. По сравнению с предыдущим прогнозным раундом «Август-сентябрь 2018 года» траектория инфляции была скорректирована в сторону незначительного понижения, что связано с ожидаемым снижением цен на услуги монополистов в 2019 году.

Между тем в первом полугодии 2020 года годовая инфляция, по оценкам Нацбанка, продолжит постепенное замедление.

«Среди основных факторов, которые будут определять динамику инфляции, следует выделить будущее подкрепление реальных денежных доходов в результате увеличения минимальных заработных плат, снижения налоговой нагрузки для низкооплачиваемых категорий работников и сохранения роста потребительского кредитования; ухудшение внешнего инфляционного фона, связанного с пересмотром прогнозов по инфляции в России в сторону повышения; возможное обесценение российского рубля при ухудшении санкционного фона в отношении России; снижение цен на энергоресурсы на фоне превышения предложения над спросом на прогнозном периоде», - поясняет регулятор.

Темпы экономического роста в 2019 году составят 2,7%, тогда как в предыдущем прогнозном раунде экономический рост прогнозировался на уровне 2,6%. В первом полугодии 2020 года он также ожидается на уровне 2,7%. Как отмечает регулятор, предпосылки по экономическому росту не изменились.

«Основным драйвером роста экономики будет выступать рост внутреннего потребительского спроса. Сохранится позитивная динамика инвестиционной активности, в первую очередь, в горнодобывающей отрасли и жилищном строительстве. Увеличение экспорта товаров и услуг будет связано с дальнейшим ростом добычи нефти и газового конденсата на месторождении Кашаган. По обновленным оценкам Национального банка, разрыв выпуска в Казахстане в краткосрочной и среднесрочной перспективе будет положительным, оказывая проинфляционное влияние. К концу прогнозного периода положительный разрыв будет постепенно сокращаться, оставаясь при этом в слабоположительной зоне. Экономика Казахстана остается подверженной внешним шокам, цены на нефть по-прежнему являются существенным фактором, определяющим динамику экономической активности», - сообщает Нацбанк.

Вместе с тем регулятор считает, что существует значительный риск выхода годовой инфляции за верхнюю границу целевого коридора в 2019-2020 годах, если баррель нефти будет стоить $40. Как отмечают в Нацбанке, это потребует корректировки денежно-кредитных условий.

Национальный банк 4 раза в год проводит прогнозные раунды, в ходе которых осуществляется прогноз основных макроэкономических показателей, в первую очередь инфляции, на среднесрочный период (предстоящие 7 кварталов). На основе полученных прогнозов и оценок регулятор принимает решения по денежно-кредитной политике, в том числе по уровню базовой ставки.