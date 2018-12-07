В госсобственность возвращен земельный участок площадью 13,5 га в Бутаковке
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Еще один незаконно выданный акиматом земельный участок в Алматы возвращен государству

По иску прокуратуры Алматы в государственную собственность возвращен земельный участок площадью 13,5 га, относящийся к особо охраняемой природной территориям и расположенный в Бутаковке Медеуского района.

По сообщению прокуратуры города, в 2005 году районный акимат предоставил ТОО «Asia Construction» этот участок, а впоследствии он был перепродан ТОО «IROM Construction Group».

«Прокуратура Алматы в интересах государства подала иск об оспаривании постановления акимата о предоставлении земельного участка первому ТОО, а также сделки о продаже третьей стороне. Специализированный межрайонный экономический суд города, а в последующем апелляционная и кассационная инстанции не поддержали иск прокурора. В этой связи по представлению прокурора города генеральный прокурор внес протест в Верховный суд, который отменил судебные акты с принятием нового решения об удовлетворении иска прокурора», - пояснили в надзорном органе.

Ранее сообщалось, что специализированный межрайонный экономический суд Алматы в полном объеме удовлетворил иск природоохранной прокуратуры города о возврате в государственную собственность 5 га земли, расположенной в урочище «Казачка». Как было установлено, акимат Карасайского района незаконно предоставил земельный участок под строительство спорткомплекса в 2002 году.

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