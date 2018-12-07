Еще один незаконно выданный акиматом земельный участок в Алматы возвращен государству

В госсобственность возвращен земельный участок площадью 13,5 га в Бутаковке
По иску прокуратуры Алматы в государственную собственность возвращен земельный участок площадью 13,5 га, относящийся к особо охраняемой природной территориям и расположенный в Бутаковке Медеуского района.
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