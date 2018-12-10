Популярность Facebook в Казахстане падает – Абаев

Министр информации и коммуникаций Даурен Абаев прокомментировал ситуацию с регулярным «падением» Facebook в Казахстане. По его словам, МИК к этому не имеет никакого отношения.

Журналисты в кулуарах правчаса в мажилисе задали вопрос министру касательно проблем с доступом к соцсети в Казахстане, отметив, что Facebook продолжает «падать» по вечерам. На что Абаев ответил: «Разве по вечерам? Вообще популярность Facebook продолжает падать».

При этом он считает, что сейчас наиболее популярен Instagram.

«Думаю, может, с этим связно (регулярные проблемы с доступом к Facebook – V)», - сказал министр.

«К проблемам Facebook МИК не имеет никакого отношения. МИК не блокирует ничего в Казахстане», - заявил он.