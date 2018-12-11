Запрет на экспорт дизтоплива должен соответствовать нормам ЕАЭС – Бозумбаев

В министерстве энергетики прорабатывают меры по временному запрету на экспорт дизельного топлива. Однако, как сообщил во вторник в ходе заседания правительства глава ведомства Канат Бозумбаев, эти меры должны соответствовать нормам Евразийского экономического союза.

«В целях недопущения роста цен на топливо в Казахстане, а также для снижения риска образования дефицита дизельного топлива Министерством прорабатываются меры по временному запрету на вывоз нефтепродуктов (дизельного топлива) за пределы границ Республики Казахстан на основании действующего законодательства, не противоречащего нормам ЕАЭС», - сообщил Бозумбаев.

Он отметил, что из-за диспаритета розничных цен на нефтепродукты на АЗС страны, по сравнению с соседними странами, имеются факты высокого потребления ГСМ транзитным транспортом в приграничных областях республики.

«Для сравнения: розничная цена бензина марки Аи-92 в Казахстане стоит 154,8 тенге/литр, в Российской Федерации – 230,5 тенге/литр, в Узбекистане – 273 тенге/литр, в Кыргызстане – 234 тенге/литр. Цена одного литра дизельного топлива в Казахстане – 193,2 тенге, в Российской Федерации – 246,5 тенге, Кыргызстане – 250,8 тенге, в Узбекистане – 208 тенге», - проинформировал глава Минэнерго.

Ранее вице-министр энергетики Махамбет Досмухамбетов сообщал, что Казахстан рассматривает возможность введения ограничений на вывоз дизельного топлива. Он отмечал, что это необходимо для сокращения оттока дизтоплива и сохранения «наших цен, относительно низких по сравнению с соседними государствами».