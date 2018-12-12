Казахстан и Таджикистан продлят сроки регистрации граждан до 30 дней

Граждане Казахстана смогут оставаться на территории Таджикистана, а граждане Таджикистана на территории Казахстана без регистрации до 30 дней. Кроме того, жители этих государств больше не смогут иметь двойное гражданство, так как министерства внутренних дел совместно смогут выявлять нарушителей, сообщил в среду в ходе пленарного заседания мажилиса глава ведомства Калмуханбет Касымов, представляя депутатам сразу три документа на ратификацию.

В частности, проект закона «О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в области миграции» позволит создать благоприятные условия для осуществления обмена сведениями по регулированию миграционных процессов. По словам министра, соглашение предусматривает обмен статистической, правовой и научно-методической информацией, обмен сведениями о гражданах государств-сторон, находящихся на территории государств-сторон.

«Посредством данного соглашения в первую очередь будет решаться вопрос двойного гражданства, - подчеркнул Касымов. - Как мы выявляем двойное гражданство? Через пограничные службы, через гособеспечение. Они получают двойное гражданство, проживают там, приезжают к нам, получают нашу пенсию, вот так между границами ходят. Причем не сдают наши паспорта. Поэтому из 15 тысяч, которые мы выявили, в основном выявлено пограничными службами и нашими социальными службами. А если мы подпишем это соглашение, то мы будем обмениваться: как только наш гражданин выехал туда, принял гражданство, нам придет сообщение о том, что он принял гражданство», - пояснил министр, отметив, что аналогичные соглашения МВД готовит сейчас с Россией, Азербайджаном, Туркменистаном, Кыргызстаном, Арменией и Грузией.

Всего, согласно его сведениям, за 11 месяцев 2018 года в Казахстан въехало 492 тыс. граждан Таджикистана, из них только 56 тыс. зарегистрировалось, так как срок на регистрацию сейчас установлен всего 5 дней.

«Всего они совершили 59 преступлений в этом году, 48 – в прошлом году, это 0,02% от общего количества преступлений. В основном это мелкие кражи и кражи на базарах. Мы эти вопросы будем учитывать и разбираться. Из 15 тысяч привлеченных к административной ответственности в основном 90% таджиков привлекли за то, что они не успели зарегистрироваться в течение 5 дней. Сейчас мы даем 30 дней», - добавил глава МВД.

Вместе с тем продление сроков регистрации решает проект закона «О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Таджикистан о порядке пребывания граждан Республики Казахстан на территории Республики Таджикистан и граждан Республики Таджикистан на территории Республики Казахстан», который также одобрил мажилис.

«Соглашением предусмотрено увеличение срока пребывания граждан сторон без обязательной регистрации сроком до 30 дней, а также пребыванием на территории сторон до 90 дней. Ратификация соглашения позволит обеспечить правовое урегулирование вопросов пребывания граждан на территории сторон», - пояснил Касымов.

Третий законопроект «О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Таджикистан о реадмиссии лиц и Исполнительного протокола о порядке реализации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Таджикистан о реамиссии лиц» предусматривает процедуры выявления и возвращения лиц, которые не выполняют условия въезда или пребывания на территории государств. Как пояснил Касымов, под эту категорию подпадают лица, незаконно въехавшие на территорию страны либо въехавшие законно, но оставшиеся после истечения срока пребывания или вида на жительство.

«Соглашение уже ратифицировано парламентом Таджикистана. Ратификация Соглашения позволит противодействовать нелегальной миграции. Облегчит прием и транзит лиц, находящихся незаконно на территории государств в соответствии с нормами международного права. Принятие настоящего закона не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий., не потребует дополнительных средств», - заключил он.