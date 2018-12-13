ForteBank объявляет о сделке с DAR

12 декабря ForteBank объявил о покупке разработанных DAR Ecosystems IT-продуктов - DAR Bazar, DAR Business, технологий чатбота и чата DAR VIS. DAR Ecosystems является оператором электронных денег и имеет лицензию платежной организации Национального банка Казахстана. На данный момент ForteBank проходит необходимые законодательные процедуры по завершению сделки, включая получение разрешения от регулятора.

«Покупка IT-решений является следующим важным шагом ForteBank на пути к цифровизации и усилению своих позиций по предоставлению лучших инновационных услуг для клиентов. Мы планируем создать автоматизированную экосистему электронной коммерции, независимую от человеческого фактора и нацеленную на лучшие практики в онлайн торговле», - прокомментировал Гурам Андроникашвили, Председатель Правления ForteBank.

На базе приобретенных продуктов ForteBank запускает новый продукт для бизнеса - «ForteKassa». Данное решение автоматизирует торговую точку и дает возможность управлять продажами, складским учетом и сотрудниками. Технологичное решение состоит из двух частей: приложение для продавцов и личный кабинет для владельца бизнеса.

Помимо этого, будут разработаны инновационные сервисы на основе других продуктов DAR Ecosystems, которые будут отвечать запросам клиентов, предвосхищать ожидания и упрощать жизнь. К примеру, создание ForteMarket, онлайн магазина, который дополнит сферу небанковских продуктов для клиентов.

ForteBank является одним из крупнейших банков страны с более чем 2 млн. клиентов. У банка 19 филиалов и около 100 отделений. Мобильное приложение банка было признано №1 в Казахстане и в числе 10 лучших в СНГ по версии российского аналитического агентства Markswebb. ForteBank признан «Банком года в Казахстане» по версии The Banker второй год подряд.