В Алматы на остановках линии BRT установили электронные табло

В Алматы на остановках линии BRT установили первые электронные табло. Об этом сообщается на официальной странице акимата в Facebook.

«На электронных табло будет выводиться актуальная информация с номерами маршрутов и временем прибытия общественного транспорта на остановочный комплекс. Посредством цифрового новшества горожанам будет предоставлена возможность связаться с оператором Транспортного холдинга при помощи специального модуля связи. Проект реализуется за счет внебюджетных средств», - говорится в сообщении.

Кроме этого, отслеживать движение общественного транспорта в онлайн-режиме можно через приложение «Онай», напомнили в акимате.

Межу тем сообщается, что частными перевозчиками для обслуживания маршрутов, связывающих центр с отдаленными районами города, приобретены новые автобусы. Так, перевозчиком ТОО «Мадина» закуплено 12 низкопольных автобусов марки Yutong для обслуживания маршрута №72. ТОО «Киікбай» обновлен подвижной состав на маршруте №13. Для этого было закуплено 20 единиц низкопольных автобусов марки ISUZU.

Глава города Бауржан Байбек осмотрел новые автобусы и отметил, что за 3 года закуплено более 1100 единиц общественного транспорта, но теперь необходимо обеспечить высокое качество обслуживания горожан.

«Субсидии будут получать только те перевозчики, которые обеспечивают качество услуг и обновляют автопарк. В договорах субсидирования предусмотрены инструменты контроля качества, за нарушения которых предусмотрены штрафы. Только за 9 месяцев за не соблюдение регулярности выходов перевозчики недополучили почти 330 млн. тенге субсидий», - сказал Байбек.

Напомним, ранее аким Алматы заявлял, что не видит надобности в установке электронных табло на остановках города. По мнению градоначальника, сегодня каждый алматинец обладает смартфоном с установленным там приложением, позволяющим отслеживать движение автобусов. Vласть объясняла, почему это не так. После публикации этого материала в акимате заявили, что они не отказываются от установки электронных табло на остановках города, и первые табло установят до конца года.