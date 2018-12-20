Парламент законодательно закрепил введение единого совокупного платежа

С нового года для неформально занятого населения будет введен единый совокупный платеж, соответствующий закон принял в четверг в двух чтениях сенат. Введение нового налога, по словам министра труда и социальной защиты Мадины Абылкасымовой позволит этой категории граждан полноценно участвовать в налоговой, пенсионной и медицинской системах.

«ЕСП заменит четыре обязательных платежа для всех работающих граждан Казахстана в один разовый платеж. Для плательщиков ЕСП установлена минимальная ставка по подоходному налогу и социальным платежам в размере 1 МРП для городов республиканского значения, столицы и городов областного значения и вдвое ниже – 0,5 МРП для жителей других населенных пунктов», - рассказала Абылкасымова.

Она отметила, что ЕСП будет разделен на четыре части: 10% - индивидуальный подоходный налог, 20% – отчисления в фонд социального медстрахования, 30% – пенсионные выплаты, 40% – отчисления в фонд обязательного медстрахования.

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Введение единого совокупного платежа законодательно закрепил мажилис