В отделениях «Казпочты» отныне можно без комиссии пополнять депозиты Банка Хоум Кредит

В четверг в Астане состоялось официальное подписание меморандума о сотрудничестве между национальным почтовым оператором АО «Казпочта» и одним из лидеров рынка розничного кредитования Казахстана ДБ АО «Банк Хоум Кредит». Документ подписали председатель правления Банка Хоум Кредит Карел Горак и председатель правления «Казпочты» Сакен Сарсенов, сообщила пресс-служба банка.

Меморандум предусматривает возможность для клиентов бескомиссионного пополнения депозита Банка Хоум Кредит в любом отделении национального оператора почтовой связи по всему Казахстану.

Карел Горак выразил уверенность, что данный проект станет очередным успешным начинанием в многолетней истории сотрудничества двух крупных организаций.

«За 12 лет совместной плодотворной работы, «Казпочта» стала для нас важным стратегическим партнером. Еще в 2006 году, запустив программу денежного кредитования через точки продаж национального почтового оператора, нам удалось обеспечить доступными займами граждан, проживающих в самых отдаленных населенных пунктах страны. Теперь совместно мы предоставляем людям возможность еще и пополнять депозиты, причем без какой-либо комиссии и где бы они не находились», - прокомментировал подписание меморандума Горак.

Представители национального почтового оператора также убеждены в том, что новая услуга будет пользоваться популярностью у казахстанцев, поскольку полезна и удобна.

«Мы уверены, что данное соглашение станет новым этапом в истории нашего сотрудничества. У нас единая цель – улучшение качества жизни клиентов. «Казпочта» обладает самой обширной филиальной сетью в Казахстане - на данный момент по всей стране функционируют около 3,5 тыс. отделений. С их помощью финансовые продукты банка всегда будут доступны казахстанцам», - отметил Сарсенов.

Банк Хоум Кредит и «Казпочта» сотрудничают уже 12 лет, и за это время реализовали ряд совместных проектов. Так, например, ежемесячно в торговых точках «Казпочты» оформляется более 40 тысяч кредитных договоров Банка Хоум Кредит. Помимо денежного кредитования, казахстанцам также доступно оформление и товарных займов с доставкой до дома клиента.

По состоянию на 1 ноября 2018 года депозитная база Банка Хоум Кредит превышает 123 млрд. тенге.

ДБ АО «Банк Хоум Кредит» входит в международную Группу «Хоум Кредит», которая является одним из лидеров рынка потребительского кредитования в мире. Головной офис организации расположен в Праге. Группа представлена в 10 странах мира, включая государства Европы, Россию, Китай, Индию, США и в странах Юго-Восточной Азии. На данный момент Группа обслуживает свыше 90 млн клиентов по всему миру. ДБ АО «Банк Хоум Кредит» специализируется на розничном кредитовании, предоставляя кредиты только в тенге и только физическим лицам. Банк работает в Казахстане с 2005 года, за 13 лет его клиентами стали более 3 млн человек.

АО «Казпочта» – оператор почтовой связи Республики Казахстан, предоставляющий почтовые, финансовые и логистические услуги. АО «Казпочта» состоит во всемирном почтовом союзе, является членом Ассоциации европейских почтовых операторов Posteurop, принципиальным участником международных платёжных систем VISA International и MasterCard Worldwide. Единственным акционером компании является АО «ФНБ «Самрук-Казына».