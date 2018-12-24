Как заявил президент страны, это сделано «по причинам стратегического суверенитета»
  • 246
Мексика отказалась от иностранных инвестиций в нефтеперерабатывающий сектор
ФОТО МАРИИ ГОРДЕЕВОЙ

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор представил план по модернизации железных дорог и нефтеперерабатывающих заводов страны и заявил, что иностранным инвесторам будет запрещено участвовать в этих проектах, сообщает агентство Bloomberg.

По его словам, иностранные инвестиции в проекты не будут привлекать «по причинам стратегического суверенитета». Он также сообщил, что на модернизацию НПЗ бюджетом предусмотрено более 8 млрд песо (более $400 млн), а на модернизацию железных дорог – около 1 млрд песо, еще 3 млрд песо будут выделены на модернизацию морских портов Салина-Крус и Коацакоалькос.

На реализацию проектов потребуется два года, при этом, как сообщил Андрес Мануэль Лопес Обрадор, проекты должны отвечать трем требованиям: одобрение местного сообщества, защита окружающей среды и экономическая выгода для местных жителей.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
35-градусные морозы ожидаются в Казахстане
Новости
Сильные морозы ожидаются в трех областях Казахстана
Новости
Морозная и ясная погода ожидает казахстанцев на новогодние праздники
Новости
Сулейменов высказался против единой электронной валюты ЕАЭС
Новости
В Казахстане предельные тарифы на электроэнергию не будут меняться до 2025 года
Новости
В отделениях «Казпочты» отныне можно без комиссии пополнять депозиты Банка Хоум Кредит