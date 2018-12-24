Мексика отказалась от иностранных инвестиций в нефтеперерабатывающий сектор

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор представил план по модернизации железных дорог и нефтеперерабатывающих заводов страны и заявил, что иностранным инвесторам будет запрещено участвовать в этих проектах, сообщает агентство Bloomberg .

По его словам, иностранные инвестиции в проекты не будут привлекать «по причинам стратегического суверенитета». Он также сообщил, что на модернизацию НПЗ бюджетом предусмотрено более 8 млрд песо (более $400 млн), а на модернизацию железных дорог – около 1 млрд песо, еще 3 млрд песо будут выделены на модернизацию морских портов Салина-Крус и Коацакоалькос.

На реализацию проектов потребуется два года, при этом, как сообщил Андрес Мануэль Лопес Обрадор, проекты должны отвечать трем требованиям: одобрение местного сообщества, защита окружающей среды и экономическая выгода для местных жителей.