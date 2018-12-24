Стройкомпаниям Казахстана нужно отходить от долевого строительства, считает Бекетаев

Министр юстиции Марат Бекетаев считает, что строительным компаниям Казахстана необходимо постепенно отходить от долевого строительства. Такое мнение он высказал в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе.

«Там, где договор долевого участия в строительстве, сфера применения резко сокращена и прописаны жесткие требования, когда можно использовать строительным компаниям такой договор. Для этого у них должны быть достаточные средства, чтобы построить объект полностью, у них должно быть специальное разрешение акимата, и они должны четко вести учет таких дольщиков. Насколько я знаю, больше этот договор крупными компаниями не применялся. Что касается моего собственного мнения, то мне кажется, что этот договор должен уйти в прошлое. Сейчас у нас достаточно состоявшихся строительных компаний, которые должны строить объекты полностью и продавать уже готовое жилье», - заявил Бекетаев.

В свою очередь вице-министр по инвестициям и развитию Каирбек Ускенбаев напомнил, что раньше строительные компании использовали различные механизмы, в том числе такие, как договоры цессии и другие формы, чтобы привлечь средства дольщиков.

«Во втором пуле изменений в закон мы жестко ввели, что любое привлечение денег является привлечением средств дольщиков. Поэтому регламентируется только законом «О долевом строительстве». Поэтому любые договоры, в любой форме, если не соответствуют закону о долевом строительстве, они незаконны», - заверил Ускенбаев.

Вместе с тем вице-спикер мажилиса Владимир Божко отметил, что «наши «особо образованные» граждане находят обходы по этому закону и регулярно отбирают деньги у наших граждан».

«По последней информации, у нас в Актау умудрялись по 4 раза продавать одну квартиру, по 10 раз одну квартиру продавать. Вот здесь, я думаю, что надо посмотреть и обязательно в рекомендациях указать, как нам и эту дыру прикрыть. Потому что на самом деле мы по закону работаем, работаем, и все равно находятся обходные маневры, которые приводят к тому, что наши граждане начинают страдать», - заключил он.