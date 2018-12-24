В стране достаточно состоявшихся строительных компаний, которые должны строить объекты полностью, отметил министр
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Стройкомпаниям Казахстана нужно отходить от долевого строительства, считает Бекетаев
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

Тамара Вааль, Астана, Vласть

Министр юстиции Марат Бекетаев считает, что строительным компаниям Казахстана необходимо постепенно отходить от долевого строительства. Такое мнение он высказал в понедельник в ходе правительственного часа в мажилисе.

«Там, где договор долевого участия в строительстве, сфера применения резко сокращена и прописаны жесткие требования, когда можно использовать строительным компаниям такой договор. Для этого у них должны быть достаточные средства, чтобы построить объект полностью, у них должно быть специальное разрешение акимата, и они должны четко вести учет таких дольщиков. Насколько я знаю, больше этот договор крупными компаниями не применялся. Что касается моего собственного мнения, то мне кажется, что этот договор должен уйти в прошлое. Сейчас у нас достаточно состоявшихся строительных компаний, которые должны строить объекты полностью и продавать уже готовое жилье», - заявил Бекетаев.

В свою очередь вице-министр по инвестициям и развитию Каирбек Ускенбаев напомнил, что раньше строительные компании использовали различные механизмы, в том числе такие, как договоры цессии и другие формы, чтобы привлечь средства дольщиков.

«Во втором пуле изменений в закон мы жестко ввели, что любое привлечение денег является привлечением средств дольщиков. Поэтому регламентируется только законом «О долевом строительстве». Поэтому любые договоры, в любой форме, если не соответствуют закону о долевом строительстве, они незаконны», - заверил Ускенбаев.

Вместе с тем вице-спикер мажилиса Владимир Божко отметил, что «наши «особо образованные» граждане находят обходы по этому закону и регулярно отбирают деньги у наших граждан».

«По последней информации, у нас в Актау умудрялись по 4 раза продавать одну квартиру, по 10 раз одну квартиру продавать. Вот здесь, я думаю, что надо посмотреть и обязательно в рекомендациях указать, как нам и эту дыру прикрыть. Потому что на самом деле мы по закону работаем, работаем, и все равно находятся обходные маневры, которые приводят к тому, что наши граждане начинают страдать», - заключил он.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф-бюро Vласти в Астане

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