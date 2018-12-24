Обращаться в ЦОН для подтверждения заявления необходимости нет
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На eGov запустили услугу по выписке граждан собственниками жилья
ФОТО ЖАНАРЫ КАРИМОВОЙ

АО «Национальные информационные технологии» сообщило о запуске новой государственной услуги «Снятие граждан с постоянной и временной регистрации по месту жительства по заявлению собственника жилища».

«Теперь у каждого владельца недвижимости есть возможность, не выходя из дома, снять с постоянной или временной регистрации прописанного у него в квартире гражданина. Для этого достаточно пройти на портал eGov.kz, выбрать услугу и выбрать регион, в котором находится его недвижимость. При этом нет необходимости обращаться во фронт-офисы НАО ГК «Правительство для граждан» (ЦОН) для подтверждения заявления», - говорится в сообщении.

Заявителю придет уведомление о готовности документа, в котором будет указан статус снятия регистрации гражданина или мотивированный отказ.

При этом в НИТ подчеркнули, что для получения данной услуги необходимо быть зарегистрированным на портале eGov.kz. Ранее услугу предоставлялась только через фронт-офисы госкорпорации «Правительство для граждан».

Также уточняется, что «если в адресных сведениях зарегистрированных физических лиц отсутствует регистрационный код адреса (РКА), то данные лица не будут отражаться в списке зарегистрированных лиц».

Ранее МВД сообщало, что собственников жилья в Казахстане будут уведомлять, сколько человек зарегистрировано по их адресу. Уведомлять планируется посредством sms, через квитанции об оплате комуслуг и платежные терминалы.

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