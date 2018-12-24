На eGov запустили услугу по выписке граждан собственниками жилья

Обращаться в ЦОН для подтверждения заявления необходимости нет
АО «Национальные информационные технологии» сообщило о запуске новой государственной услуги «Снятие граждан с постоянной и временной регистрации по месту жительства по заявлению собственника жилища».
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