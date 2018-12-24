Пик заболеваемости ОРВИ и гриппом ожидается в Казахстане с середины января. Об этом сообщил на брифинге в СЦК главный санитарный врач РК Жандарбек Бекшин.

«На сегодня в Казахстане 44 лабораторно-подтвержденных случая гриппа. Преимущественно в Алматы и Астане. Понятно, что здесь много населения, условия для распространения есть. Пока ждем пика заболеваемости. Сейчас регистрируются ОРЗ. Если сравнивать с прошлым годом, заболеваемость на 8% ниже. Мы по прогнозу ожидаем с середины января пиковый подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Потому что наши граждане могут поехать за рубеж, привезут самые мыслимые и немыслимые штаммы», - сказал Бекшин.

Он напомнил, что грипп и ОРВИ распространяются воздушно-капельным путем, «и для них границ нет, поскольку могут завезти еще в инкубационном периоде и далее как лесной пожар распространяется».

«Поэтому мы просим имеющих симптомы простудных заболеваний использовать маски, ограничить посещения большого скопления людей», - подчеркнул Бекшин.

Вместе с тем, говоря выездах за рубеж, учитывая предстоящие зимние каникулы, Бекшин проинформировал, что в ряде стран отмечается неблагополучная ситуация по инфекционным заболеваниям. В частности, в мире зарегистрировано 19 случаев чумы: по одному в США, Боливии и Перу, 16 – на Мадагаскаре; 251 542 случая холеры, из них 120 – в Индии, из которых 13 летальных, 15 случаев – в Саудовской Аравии, 4 случая – в Канаде, 1 летальный случай в США.

Сибирская язвой в мире заболели 175 человек, из них в Индии – 30, в Китае и Кыргызстане – по 23 случая, в Грузии – 3 случая. Лихорадка Эбола зарегистрирована в Конго – 203 случая, из них 120 летальных. Лихорадкой денге в мире заболели 225 329 человек, из низ 276 умерли. В Бразилии - 8900 случаев заболевания, на Филиппинах – 62 632 случая, из них 64 летальных, в Малайзии – 36 161 случай, 59 летальных, в Таиланде – 60 тыс. случаев, 70 летальных, в Китаев – 18 случаев. В России зарегистрировано 59 завозных случаев, еще 1 – в Италии.

В Украине зарегистрирована дифтерия, а в странах Европейского региона регистрируется рост заболеваемостью корью – более 70 тысяч случаев. Из них в Украине – более 40 тыс. случаев, в Сербии – почти 5 тыс., во Франции – 2771, в Италии – 2599, в России – 2327. Также корь зарегистрирована в Таиланде – 2149 случаев, в Грузии – 1471 случай, в Израиле – 1401, Кыргызстане – 448 и других странах. Всего зарегистрировано 68 летальных случаев. Рост заболеваемостью корью в Европе ВОЗ связывает с низким охватом вакцинации против кори.