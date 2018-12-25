В Алматы начался суд над обвиняемыми в убийстве Дениса Тена

Сегодня, 25 декабря, в Алматы в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам начался процесс по делу об убийстве фигуриста Дениса Тена. На скамье подсудимых - Арман Кудайбергенов, Нуралы Киясов и Жанар Толыбаева, которая находится на 7 месяце беременности. Их обвиняют в разбое, краже, убийстве и в недонесении о совершении преступления.

Мать Дениса Тена и обвиняемые попросили не фотографировать их и не снимать на видео. Судья Кеншелик Абдельдинов поддержал ходатайство, разрешив освещать процесс, не используя изображения истца и ответчиков.

Языком судопроизводства выбрали казахский, но матери фигуриста назначили переводчика.

Уголовное дело об убийстве фигуриста Дениса Тена поступило в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алматы 13 декабря.

Нуралы Киясов обвиняется в совершении преступлений по ст.192 ч.2 п.п. 1,4 (разбой), ст.99 ч.2 п.п. 7,8 (убийство), Арман Кудайбергенов – в совершении преступлений по ст.188 ч.2 п.2 (кража), ст.192 ч.2 п.п. 1,4 (разбой), ст. 99 ч.2 п.п. 7,8 (убийство), Жанар Толыбаева – в недонесение о преступлении (ст.434) и совершении кражи по предварительному сговору (ст.188 ч.2 п.1).

Дело состоит из 38 томов.

25-летний олимпийский чемпион по фигурному катанию Денис Тен погиб в Алматы 19 июля, пытаясь предотвратить кражу автомобильных зеркал со своего авто. Он получил множественные ножевые ранения. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью, и Тен спустя несколько часов скончался в больнице от кровопотери.

Обвиняемым в убийстве фигуриста пять раз продлевали арест, хотя глава МВД Калмуханбет Касымов обещал, что дело будет передано в суд в конце сентября.