Ожидается, что соответствующее соглашение будет подписано в январе
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Казахстан рассчитывает начать экспорт бензина в Кыргызстан в феврале 2019 года
ФОТО МАРИИ ГОРДЕЕВОЙ

Алия Иксанова, Астана, Vласть

Казахстан рассчитывает начать экспорт бензина в Кыргызстан в феврале 2019 года, сообщил в среду на брифинге в службе центральных коммуникаций министр энергетики республики Канат Бозумбаев.

«Надеемся, что, если до Нового года все сделаем, то в первой половине января подпишем соответствующее с Кыргызстаном соглашение, это значит, что в феврале сможем экспортировать в первую очередь бензин, дизельное топливо экспортировать не собираемся», - сказал Бозумбаев.

Ранее Казахстан и Россия подписали протокол, позволяющий республике начать экспорт бензина. Ожидалось, что экспорт начнется в ноябре 2018 года, но позже министр энергетики Казахстана сообщил, что этот вопрос затягивается из-за того, что согласование проекта соглашения с Кыргызстаном потребовало больше времени.

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