Казахстан планирует начать экспорт бензина в Кыргызстан в ноябре

Вопрос экспорта бензина в Кыргызстан «решится в течение 2-3 недель», сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев. По его словам, отправлять планируется партиями примерно по 10 тыс. тонн, сообщает «Казинформ» .

«На сегодня подготовлены соответствующие документы. Мы их отправили своим коллегам в Кыргызстан. На этой неделе туда направится мой заместитель или глава департамента», - сказал Бозумбаев.

Он уточнил, что вопрос экспорта бензина в Кыргызстан решится в течение 2-3 недель.

«Мы будем отправлять бензин в Кыргызстане по рыночной цене партиями примерно по 10 тыс. тонн», - добавил министр.

Между тем он опроверг слухи о возможном повышении цен на бензин в предстоящий летний период до 200 тенге.

«Это невозможно. Цена бензина в начале года была на уровне 160-165 тенге. А сегодня АИ-92 в регионах составляет около 150-155 тенге. То есть один литр подешевел на 10 тенге. Три НПЗ были модернизированы, и бензин на сегодня производится с излишком в стране. Если же мы будем экспортировать бензин, мы разделим его отправку на периоды и установим квоты», - заверил Бозумбаев.

11 сентября Бозумбаев заявлял, что Казахстану критически важно в октябре-ноябре начать экспорт бензина, чтобы не допустить затоваривания рынка после модернизации казахстанских НПЗ.

В октябре на Международном форуме «Российская энергетическая неделя – 2018» Канат Бозумбаев и министр энергетики России Александр Новак подписали межправительственный протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами двух стран о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в РК от 9 декабря 2010 года. Как отмечали в министерстве энергетики Казахстана, «вносимые изменения позволят регулировать ввоз нефтепродуктов из России в Казахстан и экспорт нефтепродуктов с территории Казахстана за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза на межведомственном уровне (на уровне энергетических ведомств двух стран)». «Таким образом Казахстан сможет оперативнее принимать решения по открытию/закрытию экспорта или импорта отдельных видов нефтепродуктов, в зависимости от баланса внутреннего рынка ГСМ», отмечалось в сообщении.