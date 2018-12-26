«АлматыЭнергоСбыт» озвучил новые тарифы на электроэнергию

В связи с изменением цен на оптовом рынке электрической энергии ТОО «АлматыЭнергоСбыт» уведомляет о снижении тарифов на электроэнергию с 1 января 2019 года для потребителей Алматы и Алматинского региона.

Как указывается на сайте компании, «экономически обоснованный тариф» на электроэнергию составит 15,90 тенге за 1 кВтч без НДС и 17,81 тенге за 1 кВтч с НДС 12%.

Также установлены дифференцированные тарифы: первого уровня – 14,76 тенге за 1 кВтч без НДС (16,53 тенге за 1 кВтч с НДС); второго уровня – 19,08 тенге за 1 кВтч без НДС (21,37 тенге за 1 кВтч с НДС); третьего уровня – 23,85 тенге за 1 кВтч без НДС (26,71 тенге за 1 кВтч с НДС).

В компании напомнили, что ставки тарифа, дифференцированного в зависимости от объемов потребления электрической энергии физическими лицами, использующими и не использующими электрические плиты, рассчитанные в зависимости от объемов потребления электроэнергии.

«Для расчетов за потребленную электроэнергию устанавливается тариф, равный экономически обоснованному – 15,90 тенге за 1 кВтч без НДС (17,81 тенге за 1 кВтч с НДС), для следующих категорий потребителей: бытовые потребители, не использующие тарифы, дифференцированные в зависимости от объемов потребления; потребители, использующие электрическую энергию не для бытовых нужд; юридические лица, финансируемые из государственного бюджета», - добавили в компании.

Приказом министра энергетики РК Каната Бозумбаева от 14 декабря 2018 года утверждены предельные тарифы на электроэнергию, которые, согласно документу, не будут меняться до 2025 года.