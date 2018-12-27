Парламент Казахстана ратифицировал соглашение с Китаем о налогообложении доходов совместного фонда

В целях поддержки реализации казахстанско-китайской программы в области индустриализации и инвестиций в соглашении предусмотрено освобождение от налогообложения доходов фонда в виде дивидендов.

Освобождение от налогообложения дохода фонда в виде дивидендов применяется только в отношении прямого участия фонда в проектах. В отношении непрямого участия фонда в проектах освобождение от налогообложения предоставляется только в пределах доли участия фонда в капитале других компаний. При этом список таких компаний утверждается решением правительства Казахстана.

Настоящее соглашения не распространяется на другие применимые налоги. Кроме того, соглашение предусматривает предоставление аналогичных налоговых льгот в отношении дивидендов при организации подобного совместного фонда на территории Китая. Данное соглашение остается в силе на период не менее 10 лет с даты вступления в силу до тех пор, пока одна из сторон не прекратит его действие посредством предварительного письменного уведомления другой стороне по дипломатическим каналам. В этом случае соглашение прекращает свое действие по истечении 6 месяцев с даты получения другой стороной письменного уведомления.

Законопроект направляется на подпись президенту Казахстана.

Фонд по инвестированию в совместные проекты с капитализацией $2 млрд был создан в декабре 2016 года в рамках договоренностей двух глав государств между АО «НК «KAZAKH INVEST» и китайским Фондом Шелкового Пути. Как сообщал 5 декабря занимавший на тот момент пост министра по инвестициям и развитию Женис Касымбек, «в настоящее время фонд является одним из крупнейших инвестиционных фондов для инвестирования в Казахстан». Фонд Шелкового Пути вошел в уставной капитал (5%) астанинской фондовой биржи, что, по словам Касымбека, «будет иметь положительный эффект в привлечении крупных инвесторов из Китая, учитывая, что Фонд Шелковый Путь является самым крупным фондом в Китае по размеру, с общей капитализацией около 55 млрд долларов США». В этой связи, учитывая значительные по объему финансовые средства для инвестирования в основные средства проектов на территории Казахстана, основным требованием функционирования фонда является освобождение от налогообложения дивидендов. Китайской стороной уже проведена соответствующая работа по ратификации вышеуказанного межправительственного соглашения.