Налоговая амнистия в Казахстане коснется более 90 тыс. субъектов МСБ

Под налоговую амнистию в Казахстане в 2019 году подпадут более 90 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, сообщила в четверг пресс-служба министерства финансов республики.

В Минфине напомнили, что с 1 января 2019 года предстоит налоговая амнистия для субъектов малого и среднего бизнеса, которым спишут пени и штрафы при условии уплаты основной суммы налога. Ее поручил провести президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своем послании народу республики 5 октября. Министерство финансов разработало соответствующие поправки в законодательство, которые сейчас находятся на рассмотрении в сенате.

«Проект поправок предусматривает списание малому и среднему бизнесу пени и штрафов при условии погашения до 31 декабря 2019 года основного долга, имеющегося на 1 октября 2018 года», - говорится в сообщении пресс-службы.

При этом под амнистию не подпадают крупные налогоплательщики, подлежащие мониторингу, недропользователи (за исключением недропользователей, являющихся таковыми исключительно из-за обладания правом на добычу подземных вод, лечебных грязей), производители подакцизной продукции.

«По предварительным данным, под амнистию подпадает 90 077 субъектов среднего и малого бизнеса (31 210 юридических лиц и 58 867 индивидуальных предпринимателей), которые, по состоянию на 1 октября 2018 года, имеют налоговую задолженность в размере 340,6 млрд тенге», - сообщили в министерстве.

При этом общая сумма пеней, подлежащая списанию, составляет 122,9 млрд тенге, штрафов - 7,3 млрд тенге, которые будут списаны при условии уплаты основного долга в размере 210,4 млрд тенге. При этом также будут списаны пени, начисленные с 1 октября 2018 года до даты уплаты основного долга.

В министерстве отметили, что для освобождения от накопленных долгов по пени и штрафам налогоплательщикам необходимо уплатить в бюджет сумму основного долга по налогам, имеющегося по состоянию на 1 октября 2018 года.

После того, как законопроект, предусматривающий внесение соответствующих поправок, будет подписан, министерством финансов будут утверждены правила списания пеней и штрафов, предусматривающие пошаговый механизм проведения налоговой амнистии. Таким образом, непосредственная работа по списанию пеней и штрафов начнется ориентировочно в марте 2019 года.

В пресс-службе напомнили, что в Казахстане налоговые амнистии проводились трижды: в 1997-1999 годах, в 2011 году и в 2015 году.