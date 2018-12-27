Замедление экономического роста Казахстана до 3,3% в 2019 году прогнозирует ЕАБР

«В Казахстане замедление экономического роста с 3,9% в 2018 году до 3,3% по итогам 2019 года будет определяться предпринятыми мерами в области денежно-кредитной политики наряду с завершением реализации крупных инвестиционных проектов, при условии, что новые проекты пока еще не вошли в активную фазу», - говорится в докладе.

Аналитики ЕАБР отмечают, что влияние внешних факторов и рост внутреннего спроса способствовали ускорению инфляции во второй половине 2018 года, а в отсутствие дополнительных внешних шоков инфляционное давление в 2019 году будет ослабевать.

«Сдерживающее влияние на инфляцию сохранится со стороны возросшего предложения нефтепродуктов. Исходя из этого, мы прогнозируем сохранение годового показателя инфляции в пределах 5,9-6,3% в течение первого полугодия 2019 года и снижение до 5,4% к концу 2019 года. В рамках этого сценария инфляция останется в пределах целевого коридора 4,0-6,0%, установленного НБ РК на 2019 года, и будут созданы условия для закрепления инфляции на долгосрочном целевом уровне 4,0% к концу 2020 года», - говорится в прогнозе.

В 2019-2020 гг. прогнозируется стабилизация добычи нефти и темпов роста кредитования, что совместно с завершением фискальной консолидации будет способствовать снижению темпов роста ВВП до потенциальных, оцениваемых аналитиками ЕАБР в пределах 3,5% г/г.

«Поддержку росту на прогнозном периоде окажет реализация запланированных властями мер в области инфраструктурного развития и социальных инициатив президента Казахстана», - отмечают аналитики.

Указывается, что относительно высокие показатели роста ВВП в 2018 году отражают влияние таких факторов, как увеличение добычи нефти в результате вывода на полную мощность Кашаганского месторождения в конце 2017 году, активизация кредитования физических лиц на фоне реструктуризации банковского сектора и сохранение стимулирующего характера фискальной политики.

Как отмечается, в 2018 году страны-участницы ЕАБР столкнулись с серией вызовов для макроэкономической стабильности в регионе. Авторы доклада отмечают, что основные риски были связаны с замедлением глобального экономического роста, нарастанием протекционистских тенденций в мировой торговле и с повышенной волатильностью на развивающихся рынках. Макроэкономическая ситуация в регионе формировалась в условиях усилившейся геополитической напряженности. При этом, по мнению авторов доклада, несмотря на нарастание внешних вызовов, макроэкономическая ситуация в регионе осталась стабильной.

«Важными факторами стали ориентация фискальной политики в большинстве стран-участниц ЕАБР на цели придания большей устойчивости экономическому развитию и реализация сбалансированной монетарной политики. Улучшению экономической ситуации в регионе способствовала наблюдавшаяся в течение большей части 2018 года благоприятная ценовая конъюнктура на рынке нефти. Во всех государствах ЕАБР в 2018 году отмечены положительные темпы экономического роста, инфляция достигла рекордно низких уровней. Сохраняется рост взаимной торговли между странами-участницами ЕАБР», - говорится в докладе.

Вместе с тем в докладе отмечено, что в краткосрочной перспективе экономики стран региона будут находиться под влиянием решений, принятых на тактическом уровне в ответ на возросшие внешние риски.

По прогнозам аналитиков ЕАБР, экономический рост в России в 2019 году замедлится до 1,6% с 1,8% в 2018 году. Отчасти это будет следствием ужесточения монетарной политики Банком России на фоне возросших инфляционных рисков. А краткосрочное негативное влияние на экономическую активность окажет рост налоговой нагрузки с января 2019 года на фоне начала активной фазы реализации национальных проектов ближе к середине следующего года. Прогнозируемое замедление экономического роста в 2019 году в Армении до 5,0% и в Беларуси до 1,6% связано, в том числе, с завершением периода восстановления экономик. По итогам 2019 года в Кыргызстане прогнозируется ускорение роста до 3,9%, это связано с ожидаемым вводом в эксплуатацию новых производственных мощностей, а экономический рост в Таджикистане, прогнозируемый на уровне 7,0%, во многом будет определяться реализацией инфраструктурных проектов.

«Риски ускорения инфляции увеличились в условиях повышения волатильности валютных курсов и исчерпания благоприятных эффектов базы в продовольственном сегменте. В ряде стран региона возможно временное превышение установленного целевого ориентира по инфляции. Тем не менее, по мнению аналитиков, денежно-кредитная политика центральных банков стран ЕАБР будет способствовать стабилизации инфляционных процессов и закреплению инфляции в рамках целевых ориентиров», - указывает ЕАБР.

Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Государствами-участниками ЕАБР являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.