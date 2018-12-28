9 апелляционных жалоб поданы на решение суда о ликвидации Банка Астаны

На решение суда о принудительной ликвидации АО «Банк Астаны» от 26 ноября 2018 года поданы 9 апелляционных жалоб. Из них 6 – от юридических лиц и 3 – от физических лиц, сообщил Казахстанский фонд гарантирования депозитов.

«27 декабря Алматинский городской суд проинформировал Казахстанский фонд гарантирования депозитов о том, что решение суда не вступило в законную силу, поскольку в СМЭС поступили апелляционные жалобы от шести юридических и трех физических лиц», - говорится в сообщении.

Среди юридических лиц – ТОО «CAMERON», АО «Социально-предпринимательская корпорация «Ертіс», ТОО «Элит құс компаниясы», ТОО «CentreTrade», ТОО «Айс Мастер-Казахстан», ТОО «Dedal Stroy».

Жалобы поданы от 24-26 декабря, поэтому, как сообщили в суде, «срок рассмотрения по всем апелляционным жалобам не превысит двух месяцев со дня поступления в Алматинский городской суд».

26 ноября Специализированным межрайонным экономическим судом города Алматы принято решение о принудительной ликвидации АО «Банк Астаны». При этом в решении суда был предусмотрен срок один месяц для подачи апелляционных жалоб. В КФГД отметили, что на практике любое заинтересованное лицо может подать апелляцию на судебное решение – это могут быть кредиторы, заемщики, вкладчики, работники банка или иные юридические и физические лица, по отношению к которым банк не исполнил договорные обязательства.

В фонде также заверили, что «все 275 693 вкладчиков АО «Банк Астаны» – физические лица и индивидуальные предприниматели – получат причитающееся компенсационное возмещение за счет средств КФГД в полном объеме по всем вкладам, текущим счетам и платежным карточкам». Сумма выплаты вкладчикам банка составляет 37,3 млрд тенге.

КФГД располагает достаточными денежными ресурсами для осуществления выплаты гарантийного возмещения. Так, по состоянию на 1 декабря на счете КФГД в Национальном банке размещены деньги в объеме порядка 70 млрд тенге, дополнительно фонд располагает средствами для осуществления выплаты в объеме 704 млрд тенге, 100% которых размещено в ноты Нацбанка, государственные ценные бумаги министерства финансов, облигации Казначейства США, в еврооблигации Европейского банка реконструкции и развития и Международной финансовой корпорации с рейтингом «ААА». Общая сумма средств фонда, доступная для выплаты гарантийного возмещения, оставляет 773,7 млрд тенге.

Также сообщается что КФГД завершил обязательные процедуры и выбрал банк-агент, который будет назван после вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации АО «Банк Астаны».

Между тем в КФГД обратились к вкладчикам по поводу распространения в социальных сетях «провокационных комментариев, направленных на то, чтобы ввести вкладчиков и общественность в заблуждение, создать искусственный ажиотаж и панику среди вкладчиков ликвидируемых банков, сформировать недоверие к информации, распространяемой фондом, к способности фонда выплатить деньги вкладчикам и к наличию необходимого денежного резерва».

«Просим сохранять спокойствие и не реагировать на подобные комментарии, а руководствоваться официальной информацией, размещенной на официальном веб-сайте КФГД», - подчеркнули фонде.