Тысячи заводов открываем, а эффекта нет – Сагинтаев

Новые заводы и фабрики, которые открываются в Казахстане, не оказывают влияние на рост производительности труда, заявил в субботу в ходе заседания правительства премьер-министр Бакытжан Сагинтаев.

«Глава государства говорил об этой проблеме и дал поручение до конца года, может быть, раз в полгода составить рейтинг регионов по росту производительности труда. Из ваших докладов видно, что на все вы ищите причины. Увеличилось количество рабочих мест и куча других причин. Каждый раз в день индустриализации, когда вы подключаете новые заводы и фабрики, почему они не оказывают влияние на рост производительности труда? Если у вас снижается уровень работы одного завода, как будто у вас падает полностью производительность труда. Мы от этого зависим, будь это сельское хозяйство, будь это переработка продуктов и в другой промышленности. Какую отрасль не возьмите у вас на все есть причина и ссылки. Где системная работа? Мы открываем тысячи заводов, а почему они не дают своего эффекта по повышению производительности труда? Что за заводы тогда вы открываете?», - возмутился Сагинтаев.

Он подчеркнул, что по итогам года правительство внимательно изучит итоги регионов.

«Сейчас ваши говорят так, а по итогам года у вас будут другие результаты. Когда вы собираетесь все это исправить, если до сегодняшнего дня эта работа не была проведена? Вряд ли она будет сделана завтра», - считает премьер.

В этой связи он попросил акимов держать данный вопрос на постоянном контроле.

«Мамин (Аскар Узакпаевич – первый заместитель премьер-министра - V), раз в полугодие нужно возвращаться к этому вопросу и контролировать ход исполнения этих обязательств. Протоколом закреплять обещания, а потом сравнивать. Это поручение главы государства надо выполнять полностью. Это Мамину на контроль», - поручил Сагинтаев.