Тарифы на комуслуги снижены во всех регионах Казахстана – Сулейменов

Тарифы на коммунальные услуги снижены во всех регионах, отчитался в субботу на заседании правительства министр национальной экономики Тимур Сулейменов. По его словам, снижение произошло от 1% до 50% на отдельные виды комуслуг.

«Во исполнение вашего поручения, данного 25 декабря текущего года на заседании правительства касательно снижения тарифов на услуги КСК, вывоза мусора и лифтовых услуг, на сегодняшний день тарифы на данные услуги снижены во всех регионах и выглядят следующим образом: на услуги КСК снижение от 2,2% до 20%, на услуги вывоза мусора снижение от 1% до 24,7%, на лифтовые услуги – снижение от 3% до 50%», - сообщил Сулейменов.

«Значит, во всех регионах тарифы снижены?», - уточнил премьер-министр Бакытжан Сагинтаев.

«Да, на самом деле они снижены во всех регионах. По всем услугам», - заверил глава Миннацэкономики.

В этой связи глава кабинета министров поручил с нового года взять на контроль вопрос тарифов.

«Наши потребители должны почувствовать, должны получить в своих квитанциях, должны оплатить по новым тарифам. Эту работу мы будем продолжать. Следующий год, министр Сулейменов вместе с Нацбанком, когда будете смотреть коридор инфляции, прошу учитывать тарифы субъектов естественных монополий, и удельный вес их нужно выяснить. В этом направлении мы будем работать», - резюмировал он.