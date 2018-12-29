Тарифы на комуслуги снижены во всех регионах Казахстана – Сулейменов

В свою очередь Сагинтаев поручил с нового года взять на контроль вопрос тарифов
Тамара Вааль, Астана, Vласть
Тарифы на коммунальные услуги снижены во всех регионах, отчитался в субботу на заседании правительства министр национальной экономики Тимур Сулейменов. По его словам, снижение произошло от 1% до 50% на отдельные виды комуслуг.
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