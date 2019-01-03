Назарбаев подписал поправки по вопросам здравоохранения

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон «О
внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики
Казахстан по вопросам здравоохранения», направленный на совершенствование
системы здравоохранения, сообщается на сайте Акорды.
Документом закрепляется внедрение в Казахстане новой модели гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и пакета обязательного медицинского страхования; совершенствование системы корпоративного управления в медицинских организациях; внедрение единого перспективного плана развития инфраструктуры здравоохранения; совершенствование вопросов охраны общественного здоровья; совершенствование системы медицинского образования и науки, повышение качества подготовки медицинских кадров и другие направления.
В рамках ГОБМП медицинская помощь будет предоставляться всем гражданам, оралманам, иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в Казахстане.
Медпомощь в системе ОСМС будет включать медуслуги сверх ГОБМП, что станет существенным стимулом для участия населения в системе ОСМС.
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