Назарбаев подписал поправки по вопросам здравоохранения

Глава государства Нурсултан Назарбаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения», направленный на совершенствование системы здравоохранения, сообщается на сайте Акорды.

Документом закрепляется внедрение в Казахстане новой модели гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и пакета обязательного медицинского страхования; совершенствование системы корпоративного управления в медицинских организациях; внедрение единого перспективного плана развития инфраструктуры здравоохранения; совершенствование вопросов охраны общественного здоровья; совершенствование системы медицинского образования и науки, повышение качества подготовки медицинских кадров и другие направления.

В рамках ГОБМП медицинская помощь будет предоставляться всем гражданам, оралманам, иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в Казахстане.

Медпомощь в системе ОСМС будет включать медуслуги сверх ГОБМП, что станет существенным стимулом для участия населения в системе ОСМС.

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