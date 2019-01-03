В Нацбанке заявили об улучшении экономической ситуации в Казахстане

В Национальном банке Казахстана уточнили данные по платежному балансу республики. По данным регулятора, в III квартале 2018 года счет текущих операций впервые с 2014 года сложился с профицитом в $0,2 млрд.

«В целом за 9 месяцев 2018 года дефицит текущего счета сократился почти в 10 раз по сравнению с показателем за 9 месяцев 2017 года – с $4,6 млрд до $0,5 млрд, что свидетельствует об улучшении экономической ситуации в стране», - говорится в сообщении Нацбанка.

Ранее регулятор сообщал, что по по предварительным оценкам, за 9 месяцев 2018 года дефицит текущего счета сократился в 5,4 раза – до $0,9 млрд по сравнению с $4,6 млрд за аналогичный период 2017 года. Благоприятная ценовая конъюнктура на мировых рынках сырья способствовала существенному росту экспорта товаров, который увеличился на 28,2% или на $10 млрд и составил $45,3 млрд.

Между тем согласно новым данным, улучшение состояния текущего счета за 9 месяцев 2018 года обусловлено ростом на 64% положительного сальдо торгового баланса на фоне благоприятной ситуации на мировых рынках сырья. Экспорт товаров увеличился на 28,3% до $45,4 млрд. Импорт товаров вырос на 9,6% до $25,5 млрд.

«Увеличение экспортных доходов обусловило рост доходов прямых иностранных

инвесторов на 31,8% до $16,1 млрд, что замедлило улучшение текущего счета. Однако более 60% этих доходов было направлено на финансирование дочерних предприятий в Казахстане. По финансовому счету (за исключением операций с резервными активами

Национального банка) чистый отток капитала в $1,7 млрд связан со снижением

обязательств резидентов, которое было частично скомпенсировано сокращением их

иностранных активов», - отметили в Нацбанке.

По прямым инвестициям чистый приток составил $4,9 млрд. По информации регулятора, «это связано с погашением иностранными аффилированными компаниями своих долговых обязательств перед казахстанскими резидентами и реинвестированием доходов нерезидентов в капитал казахстанских предприятий». Между тем по портфельным инвестициям чистый отток капитала в размере $3,0 млрд обусловлен «уменьшением обязательств резидентов за счет погашения ранее выпущенных ими еврооблигаций, выкупа АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» своих акций и глобальных депозитарных расписок, а также покупки резидентами на вторичном рынке еврооблигаций министерства финансов РК».