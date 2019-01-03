Дело об убийстве Тена: потерпевшие просят привлечь астанинского следователя к уголовной ответственности

Адвокат потерпевшей стороны по делу об убийстве фигуриста Дениса Тена Нурлан Устемиров заявил ходатайство о вынесении частного постановления о привлечении к уголовной ответственности старшего лейтенанта - дознователя Алматинского РУВД Астаны Фариды Разбековой за проявленную халатность.

Судья Кеншелик Абдельдинов сказал, что этот вопрос рассмотрят на следующей неделе.

Напомним, летом 2018 года житель Астаны Сапар Шамшиев в интервью газете «Время» сообщил о том, что Арман Кудайбергенов снял зеркала с его машины за неделю до убийства Дениса Тена. Тогда Кудайбергенова отпустили из Алматинского РУВД под подписку о невыезде.

В свою очередь следователь Разбекова рассказала, почему освободили Кудайбергенова. Она была допрошена сегодня в суде.

«Арман Кудайбергенов был доставлен ко мне в качестве подозреваемого в краже зеркал. В 8.30 я заступила на службу, я работала дознавателем в Алматинском РОВД. При выемке у него обнаружили пакет с двумя зеркалами, отвертку и разводной ключ. Он полностью признал свою вину. Его освободили в присутствии следователя, потому что было совершено преступление средней тяжести, предыдущая судимость была погашена», - заявила Разбекова.



