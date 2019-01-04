Казахстан получил от ООН право готовить миротворцев со всех стран мира

Казахстанский учебный центр «Партнерство во имя мира» (КАЗЦЕНТ) получил от Организации Объединенных Наций сертификаты и право подготовки миротворцев со всего мира на курсах «Защита гражданского населения» и «Штабные офицеры ООН» для участия в международных миротворческих операциях, сообщили в министерстве иностранных дел Казахстана. Миротворческие курсы разработаны казахстанскими инструкторами и проводятся на базе КАЗЦЕНТа.

По данным МИД, документы о признании соответствия стандартам ООН миротворческих курсов подписал в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке заместитель Генерального секретаря Организации по операциям по поддержанию мира Жан-Пьер Лакруа.

«Сертификации курсов предшествовало тщательное и длительное изучение методики подготовки миротворцев в Казахстане, а также визит в Алматы в декабре 2018 года представителя Департаментом ООН по операциям по поддержанию мира подполковника Саиду Тафида, который провел проверку материально-технической базы КАЗЦЕНТа, уровня подготовки инструкторов и оценил содержание и соответствие учебных программ стандартам ООН.

КАЗЦЕНТ является единственным в регионе полноправным членом Международной ассоциации центров миротворческой подготовки», - подчеркнули в МИДе.

Курсы КАЗЦЕНТа проводятся для подготовки миротворцев к работе в многонациональных штабах в миссиях ООН. При этом большое внимание при подготовке уделяется вопросам защиты гражданского населения, разъяснению порядка и особенностей операций ООН по поддержанию мира. Как отмечают в МИД, «многие выпускники КАЗЦЕНТа занимали впоследствии руководящие должности в миротворческих миссиях, в т.ч. командирами баз миротворцев в Миссии ООН по проведению референдума в отношении Западной Сахары, начальниками учебного отдела штаба этой миссии».

В министерстве напомнили, что в октябре 2018 года Казахстан впервые направил миротворческую роту из 120 военнослужащих в состав Временных сил ООН в Ливане, и многие из них прошли подготовку в КАЗЦЕНТе.