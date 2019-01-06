Протесты во Франции: «желтые жилеты» атаковали министерство по связям с парламентом

Первый в 2019 году протест «желтых жилетов» привел к новым беспорядкам во Франции. Это уже восьмая волна общенациональных протестов. Несмотря на то, что представители движения подали в префектуру Парижа заявку на манифестацию, начавшиеся мирно утром демонстрации вновь переросли в погромы и столкновения с полицией во второй половине дня, сообщает ТАСС .

В Париже были запланированы две акции: митинг на Елисейских полях и манифестация, которая должна была начаться на площади Отель-де-Виль у здания мэрии и оттуда перейти к зданию Национального собрания (нижняя палата парламента). Первая акция прошла спокойно, а уже вторая не обошлась без волнений. По данным агентства, собравшись возле мэрии и огласив свои требования, несколько колонн людей двинулись по набережным к Нацсобранию. Подойдя к пешеходному мосту Леопольда Седара Сенгора, протестующие собирались его перейти, что расходилось с заранее согласованным маршрутом. В результате произошла стычка «желтых жилетов» с полицией на мосту, после чего мирный протест перерос в столкновения. В частности, протестующие начали бросать в полицейских бутылки и камни, те в ответ применяли резиновые пули и гранаты со слезоточивым газом.

Тем временем часть «желтых жилетов» продолжила двигаться к зданию Национального собрания, но также была остановлена полицией, и манифестанты начали сооружать баррикады. В результате на бульваре Сен-Жермен было сожжено несколько скутеров и перевернута машина.

Во второй половине дня группа «желтых жилетов» атаковала министерство по связям с парламентом. Сначала группа протестующих ворвалась во двор министерства, а потом около 10 человек выломали ворота и дверь с помощью строительного оборудования и, проникнув внутрь, разбили несколько окон и машины ведомства.

По данным правоохранительных органов, во второй половине дня число протестующих в стране составило около 50 тыс. человек, из них 3,5 тыс. – в Париже, были задержаны и помещены под стражу 24 человека. В Бордо на улицы вышли 4,6 тыс. человек, что значительно превышает число протестовавших во время двух предыдущих акций, было задержано 11 человек, 5 полицейских получили ранения. Также крупные акции прошли в Тулузе, Лилле, Ренне, Руане, Нанте, Кане и других городах. И там не обошлось без столкновений с полицией, в Лилле были задержаны 42 человека, в Руане – 16, в городе Монпелье ранения получили четверо полицейских.

Как считают ведущие французские СМИ, восьмая волна протестов должна была стать определяющей. После резкого снижения активности протестующих в конце 2018 года (во время предыдущих протестов на улицы вышли всего 32 тыс. человек), субботняя акция должна была показать тенденцию либо к дальнейшему снижению, либо к продолжению общенационального протеста. Одна из сторонниц «желтых жилетов» в эфире французского телевидения заявила: «Мы будем появляться каждую субботу в 2019 году, чтобы власть вновь вернулась к народу».

Президент Франции Эмманюэль Макрон в свою очередь осудил насилие в ходе восьмой волны протестов и призвал стороны к диалогу. По его мнению, насилие вновь «атаковало республику, ее защитников, представителей, символы». Те, кто совершают подобные действия, забывают о «гражданском договоре», считает Макрон. «Всем необходимо взять себя в руки, чтобы прийти к обсуждению и диалогу», - подчеркнул президент.

Напомним, что изначально движение «желтых жилетов» возникло во Франции в середине ноября в знак протеста против роста цен и налогов. В дальнейшем манифестанты выступали против институтов власти, которые они обвиняют в неэффективном управлении страной и в том, что принятых мер по борьбе с бедностью недостаточно.