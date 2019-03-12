Еженедельно в Казахстане регистрируется порядка 400 случаев кори

«Ситуация по кори в настоящее время на прежнем уровне: регистрируется в пределах 400 случаев еженедельно», - сказал Бекшин журналистам во вторник.

По его словам, с ноября 2018 года заболеваемость превысила 4 тыс. случаев.

Бекшин напомнил, что подъем заболеваемости начался в Казахстане с ноября 2018 года.

Ранее главный санитарный врач республики сообщал, что Минздрав дополнительно закупит почти 500 тыс. доз вакцин против кори. На это выделено 580,9 млн тенге.

«После поступления вакцины против кори ориентировочно с 1 апреля текущего года запланирована вакцинация детей с 9-месячного возраста, то есть раньше календарного срока (12 месяцев жизни), а также медицинских работников», - отмечал Бекшин.

Также сообщалось, что генотирование вирусов кори, циркулирующих в Казахстане, показало циркуляцию штаммов D8 и В3, аналогичных европейским. При этом в генотипе В3 установлены генетические линии Dublin, а также линии Kabul, характеризующиеся высокой агрессивностью, патогенностью и заразностью. В Астане преимущественно циркулируют генетическая линия Dublin. Эти возбудители на территории Казахстана ранее не циркулировали.