Суд отказал «Казахтелекому» в закрытом процессе по иску миноритариев

Судья специализированного межрайонного экономического суда Астаны Максат Сембин отказал «Казахтелекому» в рассмотрении дела по иску миноритарных акционеров компании в закрытом режиме. Такое решение вынесено во вторник.

«Дело рассмотреть с участием представителей средств массовой информации с разрешением фото- и видеосъемки», - зачитал Сембин.

Вместе с тем, как сообщили в пресс-службе Falconry Capital, следующее судебное заседание назначено на 18 марта в 15:30 часов.

Как сообщалось, «Казахтелеком» обратился в суд с просьбой о рассмотрении дела в закрытом режиме, без допуска СМИ, ссылаясь на коммерческую тайну акционерного общества. Истцы же считают, что судебное разбирательство должно проходить открыто.

Напомним, что первое заседание по делу, которое состоялось 27 февраля, было перенесено из-за отсутствия у юристов «Казахтелекома» доступа в судебный интернет-кабинет для ознакомления с иском миноритариев.