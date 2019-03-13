Казахстан снизит нефтедобычу на 200 тыс. баррелей в сутки с середины марта

По информации ТАСС, об этом Бозумбаев сообщил журналистам в кулуарах отраслевой конференции CERAWeek в Хьюстоне. Снижение связано с ремонтными работами на месторождениях Кашаган и Карачаганак. При этом Бозумбаев отметил, что сокращение нефтедобычи такими темпами позволит Казахстану уже в марте выполнить свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+, а в апреле добыча снизится в 2,5 раза от плана.

Ранее сообщалось, что в январе Казахстан нарастил добычу на 50 тыс. в баррелей в сутки, до 2,08 млн, вместо снижения на 40 тыс. баррелей в сутки. При этом в декабре прошлого года в Минэнерго заявляли, что Казахстан намерен в полной мере соблюдать свои обязательства в рамках сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Решение об ограничении уровня добычи на шесть месяцев, начиная с января 2019 года, было принято 7 декабря 2018 года на заседании картеля. Казахстан принял на себя обязательства по сокращению добычи нефти на 40 тыс. баррелей в сутки. При этом в большом интервью Vласти министр энергетики Канат Бозумбаев пояснял, что снижение на 40 тыс. баррелей будет «от уровня среднесуточной добычи отчетного периода».