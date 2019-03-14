Повышение зарплат коснется порядка 37 тыс. госслужащих Казахстана

Порядка 37 тыс. государственных служащих получат повышение заработной платы с 1 июля 2019 года. Это те, кто считаются низкооплачиваемыми работниками, рассказала в четверг в мажилисе в ходе презентации поправок в республиканский бюджет на 2019-2021годы вице-министр финансов Татьяна Савельева.

«На повышение заработной платы низкооплачиваемым работникам бюджетной сферы с применением дифференцированного подхода с 1 июля 2019 года будет направлено 169,7 млрд тенге», - сообщила Савельева.

По ее словам, министерством национальной экономики уже вносятся поправки в единую систему оплаты труда «путем увеличения коэффициентов для исчисления должностных окладов низовым работникам исполнительных органов, непосредственно работающим на районном, областном уровнях, селах».

«Охват составит порядка 37 тыс. госслужащих. В среднем рост составит 25%. При этом у специалистов – от 25% до 30%, у руководителей подразделений – от 10% до 15%», - проинформировала вице-министр.

Она также отметила, что в Минтруда и социальной защиты проводился аналогичная работа по гражданским служащим.

Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе XVIII съезда партии «Нур Отан» поручил повысить зарплаты работникам бюджетной сферы на 30% с 1 июля и в среднем на 25% - низовым работникам исполнительных органов.