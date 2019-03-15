Назарбаев выразил соболезнования в связи с терактом в Новой Зеландии

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования генерал-губернатору Новой Зеландии Пэтси Редди в связи с терактом, в результате которого погибли 49 человек, сообщила в пятницу пресс-служба Акорды.

Отмечается, что глава государства с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных жертвах в результате террористического акта в городе Крайстчерче.

«Мы категорически осуждаем любые проявления терроризма и экстремизма, направленные против глобальной безопасности и мира. Казахстанская сторона всегда готова продолжить сотрудничество в борьбе с угрозами нынешнего времени во благо мира и обеспечения безопасности наших стран», - говорится в телеграмме.

Назарбаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее СМИ сообщили, что в 13:45 по местному времени вооруженные люди заблокировали выходы в двух мечетях и открыли стрельбу. На данный момент известно о 49 погибших и 48 пострадавших.

Сообщается о задержании трех человек. Одним из стрелков оказался 28-летний австралиец Брентон Таррант, придерживающийся ультраправых взглядов. Накануне нападения он в соцсетях призывал к убийству канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. При этом в опубликованном манифесте он назвал свои действия терактом.