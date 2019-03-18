Свыше 6 млрд тенге потратит Астана на поддержку многодетных и малообеспеченных семей

Так, на 18% увеличены выплаты для помощи оплаты коммунальных услуг для 2 тыс. семей, на эти цели предусмотрено 34 млн тенге. На обеспечение бесплатным проездом сопровождающих лиц с ограниченными возможностями старше 18 лет предусмотрено 1,3 млрд тенге, а на увеличение помощи детям с ограниченным возможностям, обучающимся на дому (с 6,5 МРП до 10 МРП), еще 23 млн тенге. Дети из многодетных и малообеспеченных семей смогут бесплатно обучаться в ТиПО в рамках государственного социального заказа, на эти цели направят 1,5 млрд тенге (на 2 986 человек).

Кроме того, будет расширен единый пакет социальных услуг и мер поддержки населения. Для этого в Астане оптимизируют бюджет, а высвободившиеся финансовые средства будут перенаправлены на социальные меры. На ближайшем уточнении бюджета будет рассмотрено еще 8 дополнительных мер на общую сумму 3,2 млрд тенге, которые будут направлены на повышение благосостояния и качества жизни многодетных и малообеспеченных семей. В частности, учащиеся вузов, колледжей и школ из многодетных семей будут обеспечены бесплатным проездом в общественном транспорте (на это направят 208 млн тенге), 32 тыс. детей из многодетных семей будут получать бесплатное горячее питание в школах (предусмотрено 971 млн тенге), а дети из малообеспеченных семей будут обеспечены школьной формой и школьными принадлежностями (на это потратят 638 млн тенге). 10 тыс. детей из многодетных и малообеспеченных семей в период каникул будут направлены на оздоровительный отдых (500 млн тенге), а для 3,8 тыс. детей из таких семей, а также детей с ограниченными возможностями детсады станут бесплатными (513 млн тенге предусмотрено для бесплатного питания). 180 детей из многодетных семей получат гранты на обучение по наиболее востребованным специальностям в столичных вузах (25 млн тенге, 500 тыс. тенге в год), 10 тыс. многодетных матерей бесплатно получат услуги стоматолога (404 млн тенге на санацию и протезирование), а после уточнения бюджета многодетные семьи будут включены в категорию получающих социальную помощь для приобретения твердого топлива в отопительный сезон (26,3 млн тенге для 1000 семей).

«Повышение благосостояния и качества жизни граждан - это задача всех государственных органов столицы. Поэтому нам необходимо совместно разработать комплексный план акимата Астаны по усилению мер социальной поддержки населения», - отметил Султанов.