Сенатор предложил по примеру России показать, сколько в Казахстане бедных

Депутат сената парламента Мурат Бактиярулы предлагает по примеру России показать, сколько точно в Казахстане бедного населения.

«Рождение детей не должно приводить к бедности семьи. Безработица, бедность сейчас стала проблемой, которая требует внимания. Народ не ощутил, что доходы у него возросли. Некоторые цены возросли на 150%. Сколько бедных? Россия четко показала, сколько у нее бедных. И мы должны тоже точно это показать», - заявил Бактиярулы на правчасе в сенате в понедельник.

Говоря о повышении зарплат госслужащим на 30%, сенатор констатировал, что «это не так, потому что базовый оклад составляет 17 тыс. тенге».

«Лишь 40% от прожиточного минимума. Многие госслужащие не могут участвовать в жилищных программах», - подчеркнул Бактиярулы.

Сенатор считает, что переезд населения из аулов в города носит стихийный характер, но «невозможно, что они все найдут работу и жилье». По его мнению, «соцнапряженность в крупных городах показывает, что программы не работают».

Также он назвал разводы и рождение внебрачных детей «национальной проблемой».

«Острая проблема рождения внебрачных детей, разводы. Такого в казахском обществе не было. Согласно статистике ежегодно (заключается - V) 1,5 млн браков. Больше половины этих браков расторгли. Это национальная проблема», - сказал сенатор.