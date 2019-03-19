Льготную ипотеку будут получать только работающие казахстанцы

Льготную ипотеку через «Жилстройсбербанк» смогут получать только работающие казахстанцы, при этом их доход не должен превышать 42,5 тыс. тенге на человека. Какие еще требования будут предъявлять к претендентам на дешевую ипотеку, рассказала на брифинге в правительстве председатель правления банка Ляззат Ибрагимова.

Как напомнила Ибрагимова, по поручению президента будет выделяться ежегодно 100 млрд тенге, 50 млрд из которых – по линии ЖССБ.

- Наша задача – обеспечить более платежеспособных, у которых доход на одного члена семьи от 20 тыс. до 42,5 тыс. тенге. Допустим, семья с четырьмя детьми и доходом на двух родителей около 260 тыс. тенге будут проходить по нашей программе. У них будет ставка 2% годовых, первоначальный взнос – 10%. При этом для тех, у кого не хватает ресурсов на первоначальный взнос, акимат будет давать жилищный сертификат. Когда мы моделировали эту программу, мы пытались достичь такого платежа, который сейчас эти люди платят за аренду. Сейчас эти люди, многодетные семьи, арендуют квартиры на окраинах городов, во времянках, платят ресурсы другим людям. При сумме квартиры 8 млн тенге платеж будет первые 8 лет 42 тыс. тенге, то есть столько, сколько сейчас платят за маленькое общежитие. И последующие 10 лет – по 27 тыс. тенге. Поэтому в нашей программе будет разрешено как приобретение нового жилья, так и вторичного. Плюс будет разрешено покупать индивидуальные жилища, то есть в Александровке, Косшы, Ильинка. Цель – сделать так, чтобы за минимальную стоимость максимально решить проблему многодетной семьи», - рассказала председатель правлени банка.

- Вы просчитывали социальные риски? Мы же понимаем, что кредит – это ухудшение положения семьи.

- У нас сейчас в банке 0,2 NPL, то есть если 128 тыс. заемщиков, то это примерно 200 человек всего испытывают сложности с погашением. Наш заемщик же специфичный, он же не берет кредит с выплатами по 300-400 тыс. тенге в месяц. Например, платеж по 8 млн будет 42 тыс. тенге в месяц или 27 тыс. через 8 лет. Эти люди все равно платят сейчас за аренду, где-то живут. А теперь эту сумму они будут отдавать за собственную квартиру. Мы надеемся и верим, что они будут платить.

- А не получится так, что сегодня они просят у государства льготы, а завтра, как дольщики, пойдут требовать списать ипотеку?

- Здесь будут работающие граждане. Главное – это будет доход от предпринимательской или трудовой деятельности. Те, кто получают адресную социальную помощь, они пойдут в арендное жилье. Мы будем рассматривать только работающее население. Многие почему-то думают, что при оценке платежеспособности мы будем смотреть какие-то социальные выплаты – нет. Мы будем смотреть только тех, кто реально работает, проверять через ГЦВП, делать соответствующую оценку. Полностью, кто (работает – V) в белую, у кого есть выплаты через ГЦВП. Я думаю, что те семьи, которые получают АСП, они все пойдут в арендное жилье. Эта группа населения будет жить в арендном жилье без права выкупа. У нас будут участвовать только те, кто имеет работу.

- Вы сказали, что доход семьи, у которой четверо детей, должен составлять 260 тыс. тенге...

- 42,5 тыс. тенге умножьте на 6, если он (доход – V) будет больше этой суммы получать, то они не попадут. Если меньше, то попадут. Именно для низкооплачиваемых слоев населения (рассчитана ипотека – V). Смотрите: классическая семья – мама-воспитатель в садике, а папа работает охранником. Его доход, допустим, 150 тыс., ее – 80-100 тыс. тенге. И четверо детей. Соответственно, у них доход на уровне 35-38 тыс. тенге на человека, они не получатели АСП. Но оплачивать кредит ни по «7-20-25», ни по другим программам они не могут. Они смогут оплатить только в рамках этой программы (под 2% - V). Вторая категория – это любая семья, где есть один ребенок-инвалид. Это очень важная категория, потому что мы все трезво понимаем, что в рыночной экономике, когда есть ребенок-инвалид, один родитель всегда не работает, он занимается обеспечением жизнедеятельности – ужахивает за ребенком. Эти семьи тоже войдут, независимо от количества детей. У них может быть один такой ребенок, может быть два ребенка. И третья категория – неполная семья. Неважно, один, два, три ребенка... Однозначно, все вдовы, матери-одиночки и туда подпадают еще разведенные. Но сейчас мы рассматриваем дополнительный критерий для того, чтобы войти в программу, чтобы срок от развода до подачи заявления был не менее трех лет. Но мы его еще обсуждаем. Но, скорее всего, этот критерий обязательно установим, чтобы не было фиктивных разводов – вчера развелся, сегодня заявку подал. Мы это все предусмотрим.

- То есть для всех категорий порог – не более 42,5 тыс. тенге?

- Не более.